女神對決　高大美腿Vs嬌小巨乳

究竟高挑長腿女郎迷人啲，定係嬌小巨乳尤物誘人啲呢？齋講未必能夠作出比較，因此今次就搵來脫界高人一族嘅Blaire Ivory，同埋嬌小玲瓏嘅Gianna Dior嚟個大比併，睇吓邊個能成為男士心目中嘅女神啦！

身高腿長

講到四仔界身材高挑又靚女嘅人氣脫星，必定要數Blaire Ivory，喺美國德克薩斯州出生嘅佢，不但擁有一對迷人美腿，身高185cm更係現今數一數二嘅高大脫星。

曾經係排球校隊嘅佢，本來喺大學修讀藝術課程，卻因覺得太沉悶而退學，其後去咗洛杉磯面試做模特兒。雖然佢擁有身高腿長嘅優點，可惜幾次面試都落選，一氣之下就走到著名四仔片廠Bang Bros面試做脫星，結果被片廠睇中，2016年7月演出處女作《The Bus Gets Recognized》，憑住美貌同美腿令四仔迷對佢留下深刻印象之餘，更獲得另一間片廠Reality Kings嘅垂青，不但搵佢演出多套作品，片酬更係不斷攀升，仲有喺四仔頒獎禮獲得多項提名及獎項，成功躋身天后級脫星行列，近年更踩入裸模界，總算圓佢嘅模特兒夢。

Blaire Ivory

出生日期：1998年1月28日

身高：185cm

三圍：32B-26-36

異國風情

身材嬌小得嚟卻擁有迷人巨乳，本嚟已經夠晒吸睛，如果佢仲係混血兒，真係夠吸引！講緊嘅就係Gianna Dior，喺美國阿拉巴馬州出生嘅佢，擁有意大利同印第安人血統，外形充滿異國風情嘅魅力，加埋一對32D巨乳，真係相當煞食，故此當佢喺2018年出道時，立即成為四仔迷嘅焦點，更對佢嘅迷人身段讚不絕口。

不過，當其時佢其實係一位大學生，修讀緊心理學學士學位，至於點解佢會放棄學業而投身四仔界呢？佢解釋話有位裸體寫真攝影師朋友，幫佢拍咗輯寫真照後，竟然獲脫星事務所嘅賞識，結果喺2018年5月佢不顧父母嘅反對下決定退學，然後投身四仔演出工作，喺出道短短兩年間，人氣不斷攀升，更憑住巨乳及混血兒嘅魅力，成為炙手可熱嘅脫界新星。

Gianna Dior

出生日期：1997年5月12日

身高：162cm

三圍：32D-26-33

第1回合

鬥身材

擁有185cm身高嘅Blaire Ivory，擁有一對修長美腿及36吋渾圓美股，相當吸引。而Gianna Dior身高162cm，雖然細細粒，但係擁有一對32D迷人巨乳，加上異國風情嘅魅力，夠晒煞食！

第2回合

鬥床技

有四仔迷話脫星嘅身高唔係重點，最重要係床上演出好唔好睇，而從呢點嚟睇，Blaire Ivory身材高大，同高大威猛嘅男優對戰時，別有一番趣味，加上佢嘅口技出色，極具官能刺激。至於Gianna Dior喺床上表現強悍，而且球技一流，高潮時更係七情上面，令人睇得相當肉緊。

第3回合

鬥獎項

Blaire Ivory由出道至今，喺多個四仔頒獎禮獲得唔少提名，而喺2020年XBIZ頒獎禮更奪得「最佳演出獎」，奠定天后級脫星地位。至於Gianna Dior就喺AVN頒獎禮獲得「最佳新進脫星」及「最佳性愛演出」兩個獎項，所以論獎項數目稍勝一籌。

難分高下

有人話長腿脫星夠吸睛，又有人話巨乳先係王道，而今次Blaire Ivory同Gianna Dior嘅比併，正係呢兩個論點嘅最佳例證。不過如果單純從樣貌嚟睇嘅話，無可否認Blaire Ivory會更加吸引啲，只係諗深一層，狂野嘅床上演出，至係美國四仔精彩之處，所以兩者真係好難分出高下呀！