拍足一年戲︱甄子丹報復式陪屋企人：個仔連聲都變埋！

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩今晚（10日）到K11 MUSEA出席時尚慶典，其中詩詩更低胸現身。兩人表示疫情後差不多兩年沒出公開活動，講到子丹剛從歐洲拍完《殺神4》回來，共拍了4個多月，他表示很開心與荷里活巨星奇洛李維斯合作：「佢好nice，之前都識佢，佢嚟香港做慈善活動，今次就更加深入一齊工作、做好朋友。」他又笑言今次回港很忙，忙住要陪老婆，詩詩表示：「今次係我哋分開最耐冇見，計埋隔離時間，有6個月冇見。」子丹亦表示前後拍了兩套戲，一套在長白山拍了3個月，回港見一見又再離開拍《殺神4》，故整整一年都忙拍戲。

現時子丹就可以盡情陪家人及仔女，他笑言：「我今次返嚟，個仔已經變咗聲，走之前都未變聲，依家已經去到同我一樣咁高，個女直情高過我。（同佢哋疏離咗？）都好Close嘅，只係唔慣、唔捨得，個仔把聲變咗。」問到有沒有八卦仔女拍拖？詩詩即表示：「佢哋仲好乖，個仔仲係好單純，成個BB咁。」子丹亦謂之前一邊拍戲一邊反思：「拍戲同屋企人相聚嘅時間少咗。」詩詩即踢爆子丹是工作狂：「日日都好多會開。」子丹即表示：「都仲有好多套戲，成日希望停一停，但又好難停，嚟緊最快就會出年4月飛去第二度拍戲，都可以喺香港過聖誕同過年。」講到聖誕節， 詩詩的婆婆來港，到時可以四代同堂慶祝。