【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初八癸巳水執日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：移居、理髮、安床

忌：出行、詞訟、出財

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

工作不在狀態，待人接物頻出錯，易得罪人。

金牛座

心緒不寧，未能掌握時局，勿沾手股票炒賣。

雙子座

得到愛神的眷顧，單身者有望邂逅有緣人。

巨蟹座

想為自己在意的人做些事，但對方未必領情。

獅子座

發表意見要選擇合適場合，以免惹人反感。

處女座

行動力強，一鼓作氣可解決不少棘手問題。

天秤座

人氣上升帶動桃花運，多用桃紅色助開運。

天蠍座

是時候檢討行事作風，不要再拖泥帶水了。

人馬座

解難能力強，但沒必要把所有問題攬上身。

山羊座

家和萬事興，宜小心處理家人之間的分歧。

水瓶座

迎來有趣的一天，沒有甚麼事需要你操心。

雙魚座

心浮氣躁，做事勿太高調，以免壓力大增。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 正財旺

（跌）兔 多阻滯

鼠

社交運不錯，但切記別人說話時勿插嘴。

牛

趁周末抽空好好休息，讓身心回復佳態。

虎

運勢大好，得貴人支持，財源滾滾來。

兔

受別人干擾，謀事多阻滯，怒火中燒。

龍

瑣事纏身，手忙腳亂，小心累壞身體。

蛇

正財運佳，趁空閒進修，可提升競爭力。

馬

麻煩找上門，心煩意亂，宜向長輩求助。

羊

心情暢快，對身邊人和善，好事自然來。

猴

適宜與家人聊天吃飯，體驗天倫之樂。

雞

精神奕奕，渾身正能量，易收獲好人緣。

狗

貴人運強勁，敢於拼搏，付出有回報。

豬

是日沖煞，保持心境開朗，問題不大。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟人馬座談戀愛？

人馬座需要往外去體驗生命，尋找人生意義。他的關鍵字有樂觀、活力、冒險、哲學性等等，每個星座都有發揮好及不好的特質，而屬於火象星座的人馬座，一切都是跟如何主導自己的生命有關，由意義及人生目標開始。

人馬座由木星守護，天生是個幸運兒及人生旅者，具有冒險精神，勇於走向未知的未來去尋找生命意義，去到那裏都可以結交新朋友。人馬座需要的是自由，因為有自由才可以隨時隨地去追求他的意義，亦喜歡發表偉論，如果你是一位聆聽者及喜歡旅遊的朋友，想必可以跟人馬座相處得很好。相反，任何形式的限制都會令人馬座感覺不自在，他亦不喜歡被依賴，因為任何時候都會有新的方向要走，要成為他的伴侶，必需有高度的獨立性。

樂天及率直的性格，一向說話都直腸直肚，要編制故事？只怕自己到最後連上文下理都接不上，倒不如跟你說真話。每段感情都是專心地對待一個伴侶，但愛就是愛，不愛就是不愛，從沒有承諾過，負責任未必是人馬座會做的選擇。人馬座的智慧是由經驗挫折不斷累積下來，所以在人生旅途中跌跌碰碰是小事，在那裏跌到就在那裏起身，在感情關係裏亦一樣，雖則人馬座不喜歡被環境或別人限制，但只要他經歷過他想經歷的事，總有一天會懂得回家的。