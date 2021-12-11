求婚簽字14日搞掂　許瑋甯趕嫁「女神收割王」邱澤

經歷被台灣男神阮經天偷食背叛、去年和攝影師丈夫離婚，37歲台灣女星許瑋甯跟暗撻1年的影帝邱澤於兩星期內訂終身，並於日前秘密註冊，昨日（10日）在零預警下甜晒價值過百萬元的鑽戒宣布婚訊，正式將「女神收割王」邱澤收服！

今年10月邱澤憑電影《當男人戀愛時》奪得台北電影節影帝殊榮，當時一句：「謝謝我的女主角！」令他和傳戲假情真的許瑋甯的緋聞再度炒熱，但雙方一直保持緘默拒認愛。直至昨日，許瑋甯突然在社交網上載攬着邱澤、大晒價值逾百萬港元鑽戒的合照，首次承認戀情兼宣布結婚，她寫道：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了！謝謝所有人的關心。」

否認奉子成婚

之後許瑋甯經理人亦證實「邱甯」結婚一事，但否認女方有孕閃婚的傳聞：「就如同他們公布的，想跟大家分享這個消息，至於他們相處的細節，就請留一些空間給他們了。沒有懷孕，一切工作如常進行，之後也會很快給大家新的作品。」而邱澤經理人則指「邱甯」拍《當》片後一段時間才相戀：「瑋甯已經是邱太太了！」而婚禮日期則待疫情穩定後才討論。

在零預警下宣布婚訊，震驚中港台網民及粉絲！原來邱澤和許瑋甯訂終身，有傳是這兩星期內決定。有指在台北電影節奪影帝的邱澤，於上月27日再角逐金馬影帝前，其友人曾笑問他如果得獎，會否在台上求婚？但有指許瑋甯抱「觀望」態度，即是求婚是在金馬獎後進行，更有指「邱甯」本周二在台北登記註冊，而台灣女星藍心湄更是證婚人。藍心湄昨日承認獲邱澤邀請證婚，笑言註冊當日職員初時認不出一對新人：「一開始戶政人員沒有認出來，但是看到名字大吃一驚，結果仍努力鎮定辦完所有手續。」她拒絕透露當日細節，只說非常喜歡「邱甯」：「他們有太多共同點如孝順，我不是因為要好好保護這得來不易的緣分，我現在只想快快抱孫！」

所言非虛，對於在感情路上歷經挫折的許瑋甯來說，和邱澤的緣分得來不易，並且小心保護。有指她跟攝影師劉又年去年離婚後，才跟邱澤秘戀，至今已1年。去年年底傳出婚變，她一直避談，直至今年初宣傳《當》片時被追問，才承認情已逝，並再於5月交代：「我們努力想往那個共識往婚姻那方向前進，但沒有成功。」她回應時，還未跟她傳緋聞的邱澤站在身旁。

阮經天送祝福

和劉又年秘婚，跟邱澤譜地下情，昔日大方談愛的許瑋甯變得不願多談，有指全賴舊愛阮經天「所賜」！她和阮經天識於微時，敢愛敢認，同甘共苦，男方由寂寂無聞至無人不識的影帝，即使被指性格火爆及走紅後擺款等是非，她一直守在身旁，並曾談婚論嫁。惟阮經天被指花心，拍拖8年曾四度出軌，包括2015年傳跟內地已婚女星過從甚密，令許瑋甯徹底死心，搬離愛巢。舊愛結婚了，新郎不是我，阮經天昨日大方送上四字賀詞「祝福祝福」。

舒淇催老友：早日做媽媽

得知好姊妹許瑋甯有一顆恨嫁心的女星舒淇，見好友報喜後即「催生」，希望對方早日做媽媽，她於社交網留言：「賀喜，恭喜，祝福你們白頭到老，幸福喜樂圍繞愛，願早日做媽媽！」至於周杰倫太太昆凌、女星楊謹華、徐若瑄及男星陳柏霖等也留言祝賀，林心如更留言：「開心，幸福快樂永遠！」

楊丞琳放下怨恨 恭喜舊愛

邱澤情史豐富，堪稱「女神收割王」，除了許瑋甯外，和他傳緋聞甚至拍拖的共有5大中台女神，包括楊丞琳、張鈞甯、陳喬恩、李毓芬及唐嫣，當中更是分手後反目。曾公開認戀邱澤的楊丞琳，分手後十多年昨日破冰送4字回應：「恭喜恭喜」。2003年，他們拍台劇《原味的夏天》時撻着，女方曾表示交往8個月，見面不足10次，她以短訊提出分手，但男方半個月後才回覆！

2009年，和邱澤拍劇結緣的陳喬恩，被拍得到男方家夜宿，但邱澤一直不認愛，傳拍拖半年不愉快分手，女方曾狠說：「我跟他已經是沒有交集，沒有聯絡的朋友！」2010年，邱澤和唐嫣拍內地劇《夏日三千金》後秘戀3年，有傳女方為他拖地兼洗廁所，但有指男方偷食李毓芬，唐嫣傷心得自殘暴瘦，加上他不明確提出分手，被網民封渣男。2019年，邱澤被拍得和張鈞甯甜蜜遊車河，他少有表態「努力追求中」，但被女方以「感謝抬愛」派檸檬。昨日張鈞甯向邱澤送祝福：「很開心聽到好友的喜訊，恭喜！祝福他們幸福美滿！」