加盟馬浚偉公司旗下　劉心悠：嚟緊有新Project！

藝人馬浚偉與劉心悠多年前因合作無綫劇集《宮心計2深宮計》而結緣，之後二人一直保持聯絡，不時相約吃飯，甚啱「嘴形」，上年馬浚偉製作自家製節目《緣來自咖啡》時，都有找心悠做嘉賓，而現時身為香港電台創作總監的他，亦有找心悠做遊戲節目嘉賓，而心悠都「有求必應」力撐好友，現時「自由身」的她，更指將會加盟馬浚偉公司旗下，日前二人更被拍得於戶外餐廳「密密斟」，期間心悠細心聆聽馬浚偉講解，二人似乎密謀大計。

讚劉心悠好捱得

而馬浚偉接受東網訪問時，說是有跟心悠見面傾合作事宜，大家拍《深宮計》時已相當投緣，他說：「我好欣賞心悠呢個演員，佢好捱得、好專業、又有修養，不時都自求進步，自己內裏嘅宇宙好大，我覺得佢係一個好另類嘅女藝人，所以我好欣賞佢嘅！（咁佢係咪會加盟你公司？）我哋係傾緊一啲嘢嘅，但係啲乜，真係唔方便講住，我一直都有搵心悠嘅，之前都有人問我係咪我公司會簽埋佢，係咪我同心悠兩間公司有合作？稍後啦！我諗稍後先同大家講啦！不過我哋喺性格同工作理念都好相似，我只可以話我哋喺未來係會有好多合作。」

至於心悠亦有接受東網訪問，說到有指她會跟馬浚偉公司合作，甚至加盟旗下，心悠說：「佢嚟緊有一個新Project，確實係有搵我傾嘅，佢不嬲畀我嘅感覺都係一個好正面同正能量嘅人，依家個Project都係傾緊、籌備階段，大家仲要再詳談，因為實在有多嘢未落實，真係唔可以講住，可以講時會話畀大家知。」