「歌視」雙棲齊爆發！胡鴻鈞冧莊「最受歡迎男歌星」呼聲高

今年初成為首個90後，勇奪無綫《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎男歌星」的胡鴻鈞，現在狀態繼續Fit爆，剛剛舉行完入行首個個人演唱會，叫好叫座，之前於《AEG音樂排行榜頒獎典禮》中，成為大贏家，奪得4個獎項。而他的新歌《今天不營業》更成為他的首次四台冠軍歌，快將出道10年的他，絕對是人生一大轉捩點。適逢今年無綫「勁歌總選」將與港台「十大中文金曲」「合併」舉行，身為邵氏及星夢娛樂旗下的他，分分鐘可再下一城，蟬聯今年「最受歡迎男歌手」。

此外，無綫現時正播映由他主演的《十月初五的月光》，據知公司已鐵定於《拳王》後，播映由他做男主角的新劇《愛上我的衰神》，全力催谷他的人氣，可謂盡佔天時、地理、人和。

胡鴻鈞接受東網訪問時，被問到公司力谷他再奪今年「最受歡迎男歌星」，他說：「今年自己工作上已經係豐收，開咗演唱會、年尾又出碟，仲有2套劇出街，做咗好多自己想做嘅歌同嘗試，已經好足夠，再講，張敬軒喺我心目中始終係偶像，佢今年都好犀利，又開18場紅館個唱、又有好多新作品，佢喺我心目中先係實至名歸。（咁你有冇信心？）有獎固然開心，冇獎就會繼續努力。」提到十大中文金曲與勁歌總選「合併」，他說：「如果係真嘅話，希望真係可以促進樂壇，搞到一個好多歌手都可以一齊參與嘅頒獎禮就最開心。」

至於將於本月27日首播的《愛上我的衰神》，他坦言劇中角色比《十月初五的月光》的更悲慘，他說：「呢套劇入面我個角色真係好悲慘，全程處於一個好低落情緒，集集都要喊咁！係一個挑戰嚟！某程度上都可以挖深自己內地感情，拍的時候就好似重新認識自己一樣，作為一個藝人，係好事嚟，演員係要了解多啲自己同釋放自己多啲。」而《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧首度擔正，她接受東網訪問時亦謂：「聽監製講好快出街，我梗係開心啦！真係好期待又興奮﹐希望收視會好，無論幕後定幕前嘅同事都真係好努力，自己都花咗好多心機去做，希望出嚟效果觀眾會鍾意。」