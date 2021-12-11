東方日報C2：許瑋甯晒百萬婚戒　宣布嫁邱澤

經歷被台灣男神阮經天偷食背叛、去年和攝影師丈夫離婚，37歲台灣女星許瑋甯跟暗撻1年的邱澤於兩星期內訂終身，日前秘密註冊，昨日在零預警下甜晒價值過百萬港元的鑽戒宣布婚訊，正式將「女神收割王」邱澤收服！

今年10月邱澤憑電影《當男人戀愛時》奪得台北電影節影帝殊榮，當時一句：「謝謝我的女主角！」令他和傳戲假情真的許瑋甯緋聞再度炒熱，但雙方一直保持緘默拒認愛。直至昨日，許瑋甯突然在社交網上載攬着邱澤、大晒價值逾百萬港元鑽戒的合照，首次承認戀情兼宣布結婚，她寫道：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了！謝謝所有人的關心。」

否認奉子成婚

之後許瑋甯經理人亦證實「邱甯」結婚一事，但否認女方有孕閃婚的傳聞：「就如同他們公布的，想跟大家分享這個消息，至於他們相處的細節，就請留一些空間給他們了。沒有懷孕，一切工作如常進行，之後也會很快給大家新的作品。」而邱澤經理人則指「邱甯」拍《當》片後一段時間才相戀：「瑋甯已經是邱太太了！」而婚禮日期則待疫情穩定後才討論。

在零預警下宣布婚訊，震驚中港台網民及粉絲！原來邱澤和許瑋甯訂終身，也是這兩星期內決定。有指在台北電影節奪影帝的邱澤，於上月27日再角逐金馬影帝前，其友人曾笑問他如果得獎，會否在台上求婚？但有指許瑋甯抱「觀望」態度，即是求婚是在金馬獎後進行，更有指「邱甯」本月7日在台北登記註冊，而台灣女星藍心湄更是證婚人。藍心湄昨日承認獲邱澤邀請證婚，笑言註冊當日職員初時認不出一對新人：「一開始戶政人員沒有認出來，但是看到名字大吃一驚，結果仍努力鎮定辦完所有手續。」她拒絕透露當日細節，只說非常喜歡「邱甯」：「他們有太多共同點如孝順，我不是因為要好好保護這得來不易的緣分，我現在只想快快抱孫！」

所言非虛，對於在感情路上歷經挫折的許瑋甯來說，和邱澤的緣分得來不易，並且小心保護。有指她跟攝影師劉又年去年離婚後，才跟邱澤秘戀，至今已1年。去年年底傳出婚變，她一直避談，直至今年初宣傳《當》片時被追問，才承認情已逝，並再於5月交代：「我們努力想往那個共識往婚姻那方向前進，但沒有成功。」她回應時，還未跟她傳緋聞的邱澤站在身旁。

阮經天送祝福

和劉又年秘婚，跟邱澤譜地下情，昔日大方談愛的許瑋甯變得不願多談，有指拜舊愛阮經天「所賜」！她和阮經天識於微時，敢愛敢認，同甘共苦，男方由寂寂無聞至無人不識的影帝，即使被指性格火爆及走紅後擺款等是非，她一直守在身旁，並曾談婚論嫁。惟阮經天被指花心，拍拖8年曾四度出軌，包括2015年傳跟內地已婚女星過從甚密，令許瑋甯徹底死心，搬離愛巢。舊愛結婚了，新郎不是我，阮經天昨日大方送上四字賀詞「祝福祝福」。

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