林家熙傍到實　吳家忻透視黑底底索爆全場

「女飛魚」歐鎧淳到K11 MUSEA出席時尚慶典，笑言一身打扮似泳衣，游水後都會加件大褸。她透露明天飛去阿布扎比比賽，之後會再緊接飛去澳洲特訓，最快明年3月中才回港，故聖誕及新年都要在隔離中度過：「真係未試過，都未諗定會點樣過，又未知住邊，都冇得寄嘢畀自己，惟有可能自己帶嘢過去啦。」

問到一個人在外地過節可會特別Lonely？她謂：「真係未試過，但因為我想早啲去澳洲訓練。（冇得同另一半過節？）冇呀，仲要自己一個喺異地。（到時開Live？）都好喎，不過大家玩得咁開心，可能都冇人得閒理我㗎啦，哈哈。」

「港版子瑜」吳家忻及男友林家熙（Locker）亦有現身，其中家忻在寒風下大玩透視誘惑，入面只得黑色內衣褲，盡騷身材，全場最性感！講到兩人以情侶檔出活動，他們大表開心，亦想之後多些情侶檔吸金。講到家忻很性感，Locker即大方表示：「好靚呀，靚就得。（你唔使女友密實？）我Ok嘅，靚就得，佢鍾意就得。（如果女朋友同其他男生拍咀戲同親熱戲呢？）更加冇問題，我哋係演員，如果劇本需要絕對明白，支持佢更多嘗試。」家忻即笑言都睇慣男友拍親熱戲。

問到兩人可想情侶檔拍戲？Locker笑言：「都好呀，不過就唔想做情侶。」兩人即異口同聲表示：「想做仇人或敵人。」他們又笑言在家經常演即興戲劇，上演一些不同情景的戲碼，例如嗌交：「拋一句就嚟啦。（唔驚動真火？）唔會。」聖誕節將至，兩人暫不用工作，想與朋友一起開Party慶祝。