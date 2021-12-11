【工展會開鑼】幾蚊搶平貨　家電家品超筍價

今日第55屆工展會開鑼，是繼去年停辦後再復辦，預計會吸引唔少市民入場選購平靚正的家電家品及各式各樣海味食材等。今屆有逾830個攤位，按類別分為「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「參茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家品區」及「社企區及推廣區」9大主題展區，產品非常多元化，由糧油雜貨、家電家品、美妝，以及生活精品都齊備。由今日起至2022年1月10日更設網上工展會，當中有6大展區，供應逾160家網上商店產品，方便大家全方位掃平貨。

今屆有不少優惠及活動舉行，要數最矚目的非工展小姐選舉，今年有9位候選人參加，位位多才多藝；此外，場內於指定日子更有各項表演，如唱歌、非洲鼓、粵劇等，以及「動感聖誕大家Fun」、「工展親子同樂日」和「普天同慶耀工展」等活動，讓大家一邊購物，一邊感受熱鬧氣氛。

限量必搶優惠

大會分3個時段推出55折以下的精選優惠產品，12月11日至15日為「開鑼狂賞周」、12月23日至27日為「聖誕快閃購」和12月30日至2022年1月3日的「驚喜迎新年」，最抵HK$1有交易，精選幾蚊都有的筍貨，唔係唔搭呀？

泰國頂級香米福袋（每日限量供應20份）

原價：HK$45

優惠價：HK$2

每天提供數量：20份

攤位編號：1C01-02

蠔皇極品飽魚（每日限量供應50份）

原價：HK$68

優惠價：HK$5

攤位編號：2B71-80

海味福袋（每日限量供應20份）

原價：HK$398

優惠價：HK$18

攤位編號：4C15

精選廚房好幫手

巧婦難為無米之炊，好以優惠價錢搵入廚好幫手，工展會絕對是入貨好時機，除了貨品多元化外，還有不少減價促銷筍貨添呢！

ZWILLING® Enfinigy 高效破壁機及電熱水壺

高效破壁機以品牌特殊配方不銹鋼製造，搭配鋸齒型4葉刀片，攪拌更細膩，加上5種預設模式及12度速度選擇，簡單一鍵式旋鈕操控，操作便捷。而電熱水壺是優質18/10不銹鋼無焊縫內膽，與水接觸的部分均為不銹鋼材質，加上雙層壺身，隔熱防燙。

原價：HK$4,498

工展價：HK$1,999

攤位編號：6B29-34

CORELLE® Moomin Tammi餐具套裝3件

革命性材質，三層不易碎 Vitrelle™ 玻璃，堅固耐用，而獨一無二的三層夾層玻璃結構科技，更為輕薄，不易磨損、缺角、破裂或出現裂痕，也不會留下洗不掉的污漬或斑點。

原價：HK$480

工展價：HK$349

攤位編號：6B23-28

GEO-90251 25L蒸氣烤焗爐

25L大容量，食用級304L不銹鋼爐腔，設有純蒸、發酵、解凍功能，三層爐門玻璃隔熱，並設800ml可移水箱、1至180分鐘定時加熱、烹調完畢提示等功能，隨機附有烤盤、蒸盤、網架、隔熱手套。

原價：HK$4,988

工展價：HK$2,988

攤位編號：1B25-36

GRC-10033/10033PU 迷你電飯煲（粉紅/白兩色）

輕觸式按鍵操作，設有煮飯、煲粥、翻熱3種模式、LED顯示屏、微電腦操控，內置優質不黏塗層內鍋，簡易可拆式內蓋，更有9小時預較時間。

原價：HK$428

工展價：HK$368

攤位編號：1B25-36

BRITA Marella XL 3.5L 濾水壺+MAXTRA+濾芯（6件裝）

外觀時尚，配備智能設計，使用簡單，可有效過濾餘氯、金屬物質如銅、鉛及水垢等，配備BRITA Memo電子式濾芯更換顯示器提供貼心提示，並通過德國權威檢驗機構品質認證等。

原價：HK$986

工展價：HK$596

攤位編號：5A29

即熱過濾飲水機（配BRITA濾芯）

採用2,000W高功率即時製熱技術，輕輕一按，3秒內即出不同溫度的水，簡單、方便、快捷，設有常溫、攝氏40度、65度、80度及95度5種溫度選擇，可製作各種飲料甚至沖泡杯麵；配置3.6L特大儲水箱，可分拆清洗及換水，更設有安全鎖，避免意外。

原價：HK$1,988

工展價：HK$1,388

攤位編號：5A29

詳情：

第55屆工展會

日期：即日至2022年1月3日

地點：銅鑼灣維多利亞公園

時間：11:00am-9:00pm（2022年1月3日開放至8:00pm）