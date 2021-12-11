紅館騷開鑼︱陳柏宇重演坎坷童年　回憶老婆甜蜜畫面

歌手陳柏宇（Jason）一連兩場紅館騷昨晚（10日）開鑼，除了獲太太符曉薇（Leanne）、愛女Abigail現身支持之外，還有江若琳及老公蕭唯展、同門歌手布志綸、黃妍、Michael C.、組合小塵埃等。Jason以一身紅色大褸配2對怪獸Bling Bling眼登場，打頭陣獻唱新歌《對得起自己》，之後大螢光幕播出他的讀白，以漫畫方式貫穿其一生，先由他3歲時離開屋企去兒童院開始「重演」。然後見換上一身Deep V黑色西裝的他再上台獻唱《尊嚴》，旁邊放有一張單人床，呼應「兒童院」情節。

下一部分Jaosn換上另一件黑白恤衫，此時見單人床上多了一個小男孩，正是代表他小時候，唱完《Baby Don’t Cry》後突然有間鐵皮屋從天而降，唱至其冧爆情歌《認真如初》時，舞台上有多對演情侶，仿似影射他跟Leanne的甜蜜畫面。繼而他以讀白道出：「可惜好景不常，所以幸福突然崩潰。」接下來的曲目《命案》及《讓子彈飛》都是比較沉重，當唱《結》時，鐵皮屋上升現8位偽全裸「肌」男，用紅繩互相縛住、不停掙扎。待情感緩下便演唱《感情這回事》、《逸後》及《本能寺》。

及後大螢光幕播出多段Jason身處世界各地的家人、朋友及Fans打氣片段，先有在加拿大的公公、婆婆：「孫仔，你好，我哋好掛住你哋，想同你講，我哋兩個相當唔錯，人人都話我哋好精靈。」後有媽媽：「有冇掛住我哋呀？返咗嚟多倫多都好開心，畀心機唱歌，以你為榮！」之後還有舅父，相當溫馨、感人！

樂隊Nowhere Boys（NB）擔任是晚嘉賓，眾人穿上演唱會主題的棒球褸，跟Jason合唱《無處游人》及《時機》，其中NB主音Van High爆話多謝對方給予他們首次踏上紅館舞台的機會，希望他日能重回此處開演唱會。而留下的Jason亦終開金口打招呼：「為準備今次演唱會，我係成世人都未試過咁盡力做一件事，以下個Message唔單止帶畀你哋，仲係畀我，最終奮鬥目標無論能唔能夠達成，路途上你唔止一個人，送畀你哋我嘅新歌《有我》。」

期後他再感觸謂對上一次開演唱會已是2018年，這3年來經歷很多，感謝身邊Fans一直支持：「幾時先可以除口罩睇演唱會、幾時先可以搭飛機去探親人？呢3年教識我咩係無常，隨時會失去，要時刻珍惜、守護你所有嘅嘢，對得起自己同你愛嘅人。多謝你哋嚟聽我唱歌，你哋令我珍惜每次上台機會，你哋每一個人令陳廣偉變成陳柏宇，沒有你，我甚麼都不是。」最後他Encore唱出多首Hit爆名曲如《I Miss You》、《霸氣情歌》、《你瞞我瞞》、《別來無恙》等，為首場紅館騷完美落幕。