劇透︱變性人未夠爆　《華燈初上》最強卡士曝光！

台劇《華燈初上》第一部連續兩周蟬聯台灣排行榜冠軍寶座，追劇潮由台灣飄到嚟香港，嚟緊第二部（即第二季）全新8集喺月尾上架，估唔到佢連預告片都已經撳爆網友F5掣， 繼早前曝光過嘅霍建華及林心如夫妻同場、台灣影帝吳慷仁扮變性人外，超強卡士陣容都陸續現身。

首先一定要提嘅，當然係不老女神徐若瑄，佢濃妝艷抹兼珠光寶氣滲出風塵味，飾演前任「媽咪」瓊芳，由預告一開場帶到落尾，美艷華麗真係好似上晒身咁款，加上曾經進軍過日本市場嘅佢，被網友一致睇好，睇嚟好大機會可以還原台灣80年代的日式酒店時光。

憑電影《返校》及《刻在你心底的名字》爆紅嘅「億萬票房幸運星」曾敬驊原來都有份參演一角，小鮮肉當道，佢唔只自己一個扮男主角鄭元暢角色嘅年輕版，佢仲帶挈埋《返校》女主角、台灣影后王淨一齊扮情侶，佢就會做Young版林心如，一現身就被網友推做劇中最養眼CP。

預告片一開始就見到位靚聲旗袍美女，估唔到就係台灣依家最紅女歌手9m88，上年先啱啱拎咗最佳女新人，今次佢就即刻有劇拍，仲為《華》演唱多首插曲，好似《月亮代表我的心》咁，不過佢今次出鏡其實係「仗義」演出，有得睇又有得聽，真係視覺聽覺雙重享受。

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