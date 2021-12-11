造星IV︱梁祖堯搵囡囡做「八婆」成功撼贏A組

選秀真人騷《全民造星IV》繼A組的七個小矮人的表演之後，昨晚（10日）輪到B組出場，只有兩個組員Karen和Alice演出「GTB」，梁祖堯表示一直好想做有關女權的表演，但不想太沉重，他說：「突然就畀我諗起GTB和Serrini呢個八婆。」他解釋GTB是有錢有地位、自覺高人一等的高級女人意思，Karen表示歌詞令她有點不知如何演繹，好像「低B仔伸脷」好難唱出口，她說：「可能我對八婆有啲誤解，覺得係寸，原來唔係寸，要時間拿捏。」經過最具八婆知識的花姐出手指導後，Karen突飛猛進，演出完評判都拍爛手掌。梁釗峰大讚有內涵的演出，欣宜直言想跳入去跟她們一齊表演，讚Karen有厭世樣表情，馮允謙笑說：「我想講Karen個厭世樣，勝過欣宜。」余迪偉亦加把口：「佢哋令我諗起鄭欣宜。」欣宜即扮嬲話他過份。結果B組勝出，令A組的安希婷被Foul，30強止步。安希婷講感受時，忍不住流淚：「我都佩服自己，因為我一個人湊住個小朋友去玩比賽，行到呢度學到好多嘢，好滿足。」不過她還會表演餘下一個演出。

下一節輪到第四回合，許廷鏗A組的穎蕎、Ashi、芯駖、Win Win、Ika、So Ching和超酸7位表演戲劇與歌藝「This is me」，她們的戰衣似馬戲團，不過刻意用黑白色，因為想帶出是用自己的缺點來娛樂大家的意思。由戲劇導師朱栢謙做指導，他睇完她們演出後，表示是最好的版本。欣宜表示好大感觸，感受到演出好大熱情：「最感動係Ika，你冇比之前影響你，反而你做到This is me，我都多謝你哋，提醒自己，以後在每一個演出都不要忘記自己。」馮允謙覺得穎蕎可以唱多點，嫌不夠。

梁祖堯B組全組十名晒冷應戰獻唱《未知道》，她們動用枕頭做道具，及有不少已離開的外援幫手，包括阿左擔任唱歌指導。她們用枕頭砌出金魚、屋仔、爬樓梯、小鳥和雲等元素，強尼表示是之前她們比賽時用過的元素。枕頭聯想追夢，好像睡一覺就過去，希望讓未來的自己看到今日去參加比賽那份勇氣，梁祖堯看完演出後，不禁眼濕濕。