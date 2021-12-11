新片受女記者歡迎！「奇異博士」班尼狄頒獎禮爭影帝

國際影視界盛事、《第79屆金球獎》的提名名單將於香港時間下周一（13日）晚上10時公布，而被視為「衝金」大熱由「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的Netflix新作《犬山記》（The Power Of The Dog），昨日橫掃「女性電影記者聯盟」電影獎12項最多提名暫時領先，打響頭炮！

《犬》除了角逐最佳電影、導演及改編劇本等主要獎項之外，在片中有突破性演出的班尼狄亦獲提名最佳男主角，和《馬克白》（The Tragedy Of Macbeth）的金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）和《王者之後》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）等爭獎。

至於影后提名方面，百變天后Lady GaGa憑話題作《GUCCI名門望族》（House Of Gucci）順利獲提名，與《失去的女兒》（The Lost Daughter）的金像影后Olivia Colman及《史賓沙》（Spencer）的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）等爭獎。而GaGa昨日亦被公布將於來年1月舉行的棕櫚泉電影節中獲頒典範獎。

另方面，美國《紐約時報》日前選出13名「2021年度最佳演員」，當中日本男星西島秀俊憑日本片《Drive My Car》入圍，其他入圍的還有《史》的姬絲汀史釗活及班尼狄甘巴貝治等。