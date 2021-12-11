紅葉季又到！全港5大打卡勝地

隨着天氣變冷，本地的樹葉亦開始逐漸轉紅。根據漁農署網站最新鮮滾熱辣的紅葉情報，楓香樹葉的顏色已由黃色轉為紅色，加上稍後會轉紅的落羽松，處處都是火紅的舞台，是時候出動欣賞紅葉。今次就為大家介紹5大紅葉打卡熱點，並找來行山團體「隨我行FolloMe」介紹賞紅葉秘訣。

熱點1：大棠－全港最大楓香林

要選本地的紅葉勝地，元朗大棠必定最為人所認識。大棠坐擁茂密的楓香樹林，每年11月尾開始就會漸漸轉為紅色，到12月尾變成火紅一片，正好切合聖誕主題。如果想影相出來較有層次感的話，12月中去就剛剛好。交通方面，應避免駕車前往，因遊人眾多，運輸署於星期六、日及公眾假期實施間歇性封路。最方便是於朗屏港鐵站轉乘港鐵巴士K66到大棠山道作起點，今年更增設了K66S及K66A紅葉巴士路線，行車時間及下車位置略有不同，為大家提供多個交通選擇，下車後大約行1小時就會到達楓香林。

去欣賞紅葉，指定動作當然是打卡，「隨我行FolloMe」創辦人之一Admond表示：「紅葉最多的地方是楓香林涼亭附近，在那裏可拍到漫天紅葉的景色，不過會較多人。涼亭後至吉慶橋一段都有不少紅葉，可以多行幾步留意一下。」每到紅葉旺季大棠都人頭湧湧，不妨選平日或較早的時間到達。一般人都會在大棠山道口前往及離開，Admond建議如體力許可的話，可經清景台方向往掃管笏離開，全程約3小時，並順道參觀千島湖。亦可經田夫仔元荃古道前往深井離開，沿途參觀深井沉澱塘，全程約3.5小時，兩條路徑都可以避開上山看紅葉的人潮。

熱點2：烏蛟騰－易到紅葉秘境

除大棠外，大埔烏蛟騰九擔租也有一片壯觀的楓香林。在大埔墟站乘搭20R小巴，於烏蛟騰村總站下車，落車後走10分鐘平路便到，留意前往九擔租的指示牌便不會走錯，非常容易到達，適合一家大細前往。不過由於小巴班次較疏，最好預早查閱班次時間。到達目的地後，約十數棵的古老楓香樹出現在眼前，這兒其實是是九擔租的風水林，楓香樹樹齡都有番咁上下，全部都有幾十米高，感覺比大棠的更為震撼，如果想拍攝壯觀的效果，不妨帶備廣角鏡頭。Admond建議之後可順道參觀新浪潭的照鏡潭瀑布，由烏蛟騰起步，沿新浪潭自然教育徑前往，在燒烤場位置已經可以遠眺新浪潭瀑布，大概需要半小時左右可到達照鏡潭。

熱點3：青衣公園－有如置身外國

除了楓香樹，落羽松和水杉在冬天也會變成橙紅色，同樣美不勝收！變色時間比楓香樹略遲，大約在每年1月上旬開始，至2月上旬結束。要選在市區觀賞落羽松的地點，必定是青衣公園，交通方便，港鐵青衣站C出口步行3分鐘，青衣城一出走過天橋走5分鐘即達。人工湖旁邊就種植了十數棵落羽松和水杉，每年1月會換上橙紅色的新衣，配合湖水的倒映，很有詩意，難怪有「港版加拿大湖景」的美譽。落羽松樹冠直立高大，可高達50米，呈針狀的葉子隨風擺動，在日落時分在湖面反射出閃閃金光，分外漂亮。此外每年冬天都有候鳥經過青衣公園，可同時觀賞候鳥的美態。大家不妨在人工湖旁的草地，一邊野餐一邊欣賞美景。

熱點4：中大未圓湖－文青勝地

另一個市區的紅葉景點，就是位於香港中文大學崇基書院內的未圓湖了，湖邊種植了一整排落羽松，每年1月會開始轉為橙紅色，加上平靜如鏡的湖水及旁邊古雅的獅子亭，分外古色古香。如果想近距離觀賞紅葉，可走到未圓湖旁的小徑，邊行邊欣賞，也可「低炒」拍攝高大的落羽松。交通方面，港鐵大學站C出口直達，不過要留意現時訪客進入中文大學必需登記。

熱點5：流水響－賞天空之鏡

位處新界東北八仙嶺郊野公園內的流水響水塘，一向有「港版輕井澤」之稱，每年1月，塘畔的落羽松會轉成了橙紅色，與旁邊的白千層、百花魚藤等植物形成了強烈對比，在天朗氣清的日子，平靜的湖面更可倒映出層次分明的植物，形成「天空之鏡」，吸引大批遊客前往觀賞。建議於早上9點前到場，一來冇咁多人，二來陽光較柔和，倒映得更清晰，影相效果更美。Admond提醒大家不要為了打卡而用岸邊的白花魚藤借力，他建議欣賞完落羽松之後可順道行山，水塘旁邊連接流水響郊遊徑，起點與終點都在流水響水塘，不妨從高處欣賞水塘景致，會有另一番風味。前往流水響的交通方便，可於港鐵粉嶺站乘搭往鶴藪的綠色小巴52B，下車步行數分鐘即達。