挑機內地花旦女神　王麗坤唔靠緋聞轉玩素顏上位

有「素顏女神」之稱的內地女星王麗坤愈戰愈勇，早前出演綜藝節目《乘風破浪的姐姐》令人氣再度增升。其實早於2002年她就讀大學三年班時，在學校練功房練習之際，遇到大導演徐克前來找人才演出，當時王麗坤一臉素顏兼滿身大汗，但一個回眸即令徐克驚為天人，隨後她演出了徐克監製電視劇《七劍下天山》的女主角而入行。

直到2019年她再獲垂青演出劇集《封神演義》中的蘇妲己，成功顛覆妖姬給人的印象，憑着清秀脫俗的模樣，被網民公認是「最清純妲己」。多年前曾舉辦過「素顏美女」票選，結果她高票奪冠，美貌並非浪得虛名。不過入行13年的她單純淨透非常潔身自愛，與緋聞隔絕，雖然追求者不斷甚至不乏權貴人士，但她依然不沾緋聞，專心影視工作。

王麗坤出身於於遼闊自然景致文明的內蒙古自治區，是一名草原姑娘。自小喜歡舞蹈的她一心往舞蹈這條大路前進，大學成功考上北京舞蹈學院中國民族民間舞系，獲徐克垂青後展開銀色旅途。片約不斷的她演出大部分是女主角，在劇集《美人心計》中飾演聶慎兒一角，成功將這角色兩極的性格演繹得淋漓盡致，在電視劇《戰神》中則大騷純淨美好的氣質，令人眼前一亮。