除夕大餐II：性價比高盛宴迎新一年

除夕點都要食餐豪才感到2021滿足地過兼迎接新一年，豪食都唔一定等於貴，平亦唔一定抵，最緊要嘅係──值，即大家近年成日講嘅高性價比，今次搜羅多間性價比高嘅除夕餐，讓大家歎住迎新一年。

優質食材精心作

位於金鐘奕居嘅The Continental早前經重裝後以新面貌示人，趁聖誕及新日，推出多款節日美食，除夕夜推出4道菜晚餐晚宴，每位不用千元，但可以品嘗到北海道帶子配以色列雅枝竹、烤雞或M8和牛西冷、核桃批等4道巧手菜式。酒店更在當晚9時30分至凌晨12時於戶外花園舉行倒數迎新一年，每位只需付HK700多元便可享用無限添飲及小食，如法式車打芝士球、朱古力餅夾鵝肝慕斯、松露及帕爾馬芝士薯條及迷你和牛漢堡等，狂歡過年。

抵食浪漫盛宴

另一間同樣設有除夕餐及倒數派對嘅係位於灣仔香港萬麗海景酒店內嘅Mirage Bar & Restaurant，除夕夜推出4道菜「閃爍佳節醉人晚宴」（逾HK$1,500/兩位用），每人不用千元，可享用海鮮頭盤，包括加拿大龍蝦、法國生蠔及菲律賓蜆，之後是香濃牛肝菌忌廉湯伴西班牙火腿，緊接是自選主菜，有烤黑松露春雞、澳洲和牛牛肩扒或黑松露日本菇菌意大利飯供選擇，甜點是香檳草莓及Rothbury Estate氣酒酒為2021年畫上完美句號，抵！想直落參加除夕倒數派對，每人也不過HK200，已包一杯氣酒，與眾同樂。

藝術創意心思菜

位於尖沙咀、結合創新及食藝體驗嘅COBO HOUSE於12月推出全新餐目「餐刀與湯匙第七章」嘅Game of Poultry，而除夕更可以享用限定節慶菜單中6道菜或8道菜嘅「抽象點嚐」或「完整品味」，每位HK$1200起。由鴨肉三食揭開序幕，脆身窩夫夾住鴨肝雪糕，面層是20雪莉酒醋，而茶碗蒸由清燉鴨肉湯炮製而成，加少許鹹蛋黃點綴，質感嫩滑；而香煎鴨肉包，外皮脆，配以天領高梅乳酪與鴨肉打製而成的多汁內餡，精彩而令人胃口大開。其他菜式還有珍珠雞•平原雞•酒粕醃法國Tarbouriech生蠔白醬•檸檬啫喱醬、醬油漬鵪鶉蛋•手工烏冬•雞白湯•蜆、熟成乳鴿•油封鴨腿•肝醬•黑啤滕椒醬•聖護院大根等，每道用料精心，更係都是見到嘅心思與創意，物有所值，與另一半慢慢歎歡度迎新年。

豐富多國特色滋味

位於尖沙咀鬧市嘅本地新派美術館主題餐廳The Pearl在12月指定日子推出節日大餐，5道菜每位逾HK600，除夕夜更可以加錢品嘗30天熟成美國牛里脊牛扒。菜式有甘栗沙律、塔斯卡尼檸檬薏米湯、自家製白汁南瓜寬條麵、烤火雞捲、西西里焗比目魚及蘋果金寶批。想盡興一點？可以柯打特色雞尾酒來品嘗，有檸檬忌廉批及焦糖脆餅奶昔之選，前者用君度橙酒及檸檬酒調混，面層唧上厚厚忌廉，質感香滑濕潤又綿密，酸酸甜甜容易入口；後者則用上麗葉酒配以雲尼拿甜酒和榛子甜酒調製，加入新鮮韓國士多啤梨及唧上雲呢拿忌廉及放上比利時焦糖脆餅，口感豐富。

人氣餐廳特色饗宴

長期爆場嘅Artisan Lounge趁節慶也推出「La Fête節日嚐味餐」，供應5道菜兩位嘅高級美饌，每位不用千元。菜式有北海道珍寶帆立貝、鵝肝龍蝦餡餅、胡桃南瓜烤蘋果湯、香煎阿拉斯加鱸魚配烤蘋果、抱子甘藍、燉迷你紅菜頭和香檳泡沫或免翁牛柳配番薯蓉、野生彩色甘荀、羅馬西蘭花和燒汁。甜品係聖誕樹幹莓果蛋糕，搭配蘑菇棉花糖、覆盆子醬和開心果粉末，帶來豐富獨特嘅體驗。