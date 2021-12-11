重提傳介入陳法拉婚姻　張惠雅暗示海俊傑放料

前組合Hotcha成員張惠雅（Regen）近日現身網上直播訪問，大方重提當年有傳佢介入老闆薛世恒與藝人陳法拉婚姻關係，遭封殺後致當年HotCha解散，佢就忽然爆料，指當年約薛世恒見面係為傾請假去Working Holiday一事，本身得兩、三個圈中人知，點知最後被偷拍並傳緋聞，後來佢就懷疑係畀人洩露行蹤，以換取見報機會：「我嗰時去Working Holiday，同公司講想離開，好後期先知有夾新聞。以前HotCha時期，公司好保護我哋，唔會接觸人，12點前返屋企就打返公司報到。後期先知要上到封面，就要夾新聞，如果嗰格個新聞係另一人，就可能係佢放料。後來望番以前我啲新聞，嗰次係好似畀人跟，嗰時從來冇人跟我，好似知我住邊就跟我，Suppose得我、薛生知道會見面傾呢件事。」

Regen續指二人見面前一晚有同兩位藝人收工後飲嘢，席間佢就有提起會見面一事，Regen更支吾以對「開名」爆料：「佢係男仔、一定識、拍劇多，唔多記得佢個名，好似姓海。」主持人即問佢係咪海俊傑，Regen愈講愈激動兼噴口水，未有否認猜測。