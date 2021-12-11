《魷魚遊戲》木頭人公仔　Open Edition靈活現身

Netflix原創影集《魷魚遊戲》早排播映時席捲全球，各式授權產品最近陸續推出。本地原創作品交易平台FWENCLUB繼早前兩款限量版木頭人「Young-hee」公仔開售即告秒殺後，最近再推出「Young-hee」的Open Edition公仔，高度稍為降低至9.8吋，但頭部、肩膀、手臂及手腕均可自由轉動，比之前的限量版更靈活，能夠完美還原劇中動作。

此作即日起於fwenclub.com及Netflix Shop全球同步預售，預計2022年1月發貨。每隻都有精美包裝，美中不足是沒有電動元素令木頭人自動擰頭，否則還原度就更加高！

同場加映︰魷魚配件殺到

除了公仔，手機配件生產商CASETiFY日前亦宣布推出《魷魚遊戲》聯乘產品，當中包括手機殼、AirPods保護殼及Apple Watch錶帶。據知選購手機殼時還可以從 001到456中選擇喜歡的號碼，重現劇中經典運動服設計。