「十優港姐」麥明詩近年轉行做OL淡出娛樂圈,之前趁得閒有拍劇過吓戲癮!雖然甚少活躍幕前,但佢不時都喺社交網晒水着派福利,今日(12日)係佢30歲生日,正式踏入3字頭啦!佢喺社交網大晒比堅尼,盡騷火辣身材,喺泳池中用手撐起身體,化身水芙蓉,睇到佢身材一啲都冇走樣,望落好似仲Fit過佢選港姐嗰陣添!

佢留言話生日大贈送,仲話畀自己嘅生日禮物,就係一個健康嘅身體:「1st birthday present to myself: a healthy and fit body.(給自己的第一個生日禮物:健康健美的身體)」而佢有亦上載家人同朋友為佢慶生嘅相,睇到佢開心捧住個蛋糕影相,唔少網民都有留言同佢講生日快樂,而佢嘅圈中好友,包括有唐詩詠、張繼聰、洪永城等都留言送祝福。