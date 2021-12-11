雙色消毒盒　殺菌充電睇片一Take過

疫情底下，各式紫外線消毒盒應運而生，部分更加入充電功能。最近由doublee推出的Casee是其中之一，提供水鳥藍及都市黃兩色的它，先天外觀已比坊間非黑白的消毒盒搶眼，而且內部棄用能量損耗大、耐用性低的紫外線燈管，轉用10粒紫外線LED燈並分成上下兩組排列，配合部分空間的微弧設計，能在5分鐘內全面消毒物件表面，達到99.9%除菌作用。

充電方面，跟同類產品把無線充電線圈放在揭蓋面不同，Casee把這部分設計成一塊可90度順逆時針旋轉的無線充電板，不用時仲可收納於充電盒背後。好處是可以一邊10W充電一邊直視手機睇片，而且毋須移走手機就能取放消毒物品，操作更加人性化；缺點是智能手錶或耳機等不能直立的裝置會較難對位充電，幸好消毒盒有埋USB輸出，改用有線充電就可以。

同場加映︰淨化冷暖機

疫情下除了隨身物品要消毒，室內空氣也不容忽視。Momax Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機內置UV-C消毒燈，可殺滅空氣中細菌，並內置H13 HEPA濾網，有效過濾PM2.5懸浮粒子、花粉、塵蟎。它提供9段風速控制，有效距離4.5米，內置智能App，配合天氣自動執行冷暖模式。