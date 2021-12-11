陳曉華同戴祖儀講鬼古　嚇到方力申大叫！

前港姐冠軍陳曉華與戴祖儀早前為節目《鬼上你架車2》任嘉賓，2人除了參與恐怖劇場演出，更分享不少親身靈異經歷，從醫院講到公園，再從貓貓撞鬼講到佛牌嬰靈，全方位鬼故放題令主持方力申（小方）與Donald（阿奴）不斷在車上大叫驚驚。

曾經在醫院做實習護士的陳曉華，分享的就是其人生第1次確定見鬼的經歷，當時還是初到醫院實習的她，走進儲物室想拿消毒用品時，驚見一位老伯瑟縮在儲物櫃門前，原以為是病人求助，後來老師叫她不必理會，才發現那並不是人，而其他同學原來並沒有看到，更會穿過這老伯繼續開門。這個「故事」已經驚嚇十足，之後她還說了一位朋友到外地公幹住尾房的驚嚇體驗，先是在浴室看到一家人站在浴缸內，嚇得朋友立即奪門而出，到其他同事的房外拍門求救，但最後沒有得到任何回應，惟有獨自在酒店大堂過了一夜，翌日離開酒店時朋友再問其他人為何不開門拯救，同事們異口同聲說是因為在防盜眼中，看到的不單是這位朋友，其背後還孭着一家人，雖然並非親身經歷，但因為充滿畫面，聽罷令大家在車上也尖叫失聲。

自家貓貓的撞鬼經歷

至於戴祖儀的鬼古也絕不遜色，首先分享的是中學時期，在公園遇上自動瘋狂搖擺的彈弓玩具，再來是自家貓貓的撞鬼經歷。原來她在自己的工作室養了一隻黑白貓，在某個晚上突然被貓貓的行為嚇倒，還拍下短片跟大家分享，片中見貓貓獨自對空氣做出不少扭曲動作，似在跟人玩耍，又像在反抗。心感不妙的祖儀便將拍攝片段交給師傅過目，師傅竟說小貓當時正在跟一個「小孩」玩耍，最後祖儀惟有讓師傅作法請走這個「小孩」，貓貓也再沒異樣。