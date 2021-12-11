青春本我︱Yumi被欺凌要搵發洩　Chantel拍找數片

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛．舞者》參賽者主演的無綫青春劇《青春本我》明晚（12日）將播出第2集！今集主角為鍾柔美（Yumi）在劇中因種種問題，在學校被欺凌，令她情緒極之波動！現實中，曾有「童星」演出經驗的Yumi，首次正式演出劇集便要飾演被欺凌角色，甚具發揮機會，Yumi受訪時亦感謝總導演李敏及一班幕後團隊厚愛：「最難忘係有一幕講我畀人困住咗喺班房入面，而我就要靠唱《傻人》去釋放自己嘅情緒。嗰一幕除咗難在要一Take過，仲要同時演繹好多唔同層次嘅情緒，所以係有一定難度，都好多謝總導演及導演今次畀咗咁大嘅挑戰我。」談到《聲夢》成員的NG片大受歡迎，Yumi坦言拍攝初期因為大家都還在適應階段，所以NG確是較多，但隨着與幕後團隊愈來愈有默契，以及對工作環境日漸適應，NG情況亦改善了不少。

一班古靈精怪的聲夢學員，早前還抽空拍了「找數片」，慶祝官方頻道訂閱人數衝破7萬。打頭陣找數的分別是「愛笑小主公」姚焯菲（Chantel）及「黑面王」林君蓮（蓮姐），前者要穿「以後都唔會再着」的衣服示人，後者則要梳孖辮Look！穿着角落生物公仔衣服的Chantel一臉無奈，並滔滔不絕講述與該件衣服的不解緣，貫徹可愛作風。

另《青春本我》昨日（10日）起在尖沙咀柏麗大道近柯士甸道對出巴士站刊登大型廣告直至12月23日，劇中演員鍾柔美、詹天文、文凱婷等明天（12日）更會快閃巴士站跳舞，與聲夢粉絲及支持《青春本我》的觀眾朋友見面！