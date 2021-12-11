飲料品牌出招　入手限定聖誕禮物

踏入12月，各大品牌紛紛出招迎聖誕，有咖啡連鎖品牌與LINE FRIENDS玩Crossover開主題分店兼推多款好有聖誕氣氛的聯乘節日禮物，又有汽水品牌大玩紅色魅力，以全新概念於不同時段送上驚喜禮品，帶來獨特溫馨體驗。

聯乘出節日限量商品

自問是咖啡控又是LINE FRIENDS粉絲的話就不要錯過星巴克首度與LINE FRIENDS聯手於亞洲推出Starbucks® × LINE FRIENDS系列，帶來4款造型可愛的杯具，包括一款限定聖誕造型咖啡杯及3款限定聖誕造型或冬日主題不銹鋼隨行杯，更有穿上紅色圍裙化身品牌聖誕咖啡師的BROWN毛公仔，以及毛氈、便攜袋、手挽袋及文具等限量商品。此外，品牌尖沙咀港威商場分店更布置身亞洲唯一一間LINE FRIENDS主題店，幾位經典人物換上聖誕造型身於分店前同大家一齊自拍打卡，商品展覽區更有各款聯乘限量聖誕品。想將可愛的經典人物食落肚？得，品牌為配合今次聯乘，更推出BROWN和CONY兩款造型薑餅曲奇，曲奇上鋪上一層白朱古力或牛奶朱古力，再印上兩位角色的可愛模樣，粉絲捨唔捨得食落肚呢？

飲住贏限量聖誕禮物