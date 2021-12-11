飲料品牌出招 入手限定聖誕禮物
2021年12月11日 17:00
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踏入12月，各大品牌紛紛出招迎聖誕，有咖啡連鎖品牌與LINE FRIENDS玩Crossover開主題分店兼推多款好有聖誕氣氛的聯乘節日禮物，又有汽水品牌大玩紅色魅力，以全新概念於不同時段送上驚喜禮品，帶來獨特溫馨體驗。
聯乘出節日限量商品
自問是咖啡控又是LINE FRIENDS粉絲的話就不要錯過星巴克首度與LINE FRIENDS聯手於亞洲推出Starbucks® × LINE FRIENDS系列，帶來4款造型可愛的杯具，包括一款限定聖誕造型咖啡杯及3款限定聖誕造型或冬日主題不銹鋼隨行杯，更有穿上紅色圍裙化身品牌聖誕咖啡師的BROWN毛公仔，以及毛氈、便攜袋、手挽袋及文具等限量商品。此外，品牌尖沙咀港威商場分店更布置身亞洲唯一一間LINE FRIENDS主題店，幾位經典人物換上聖誕造型身於分店前同大家一齊自拍打卡，商品展覽區更有各款聯乘限量聖誕品。想將可愛的經典人物食落肚？得，品牌為配合今次聯乘，更推出BROWN和CONY兩款造型薑餅曲奇，曲奇上鋪上一層白朱古力或牛奶朱古力，再印上兩位角色的可愛模樣，粉絲捨唔捨得食落肚呢？
飲住贏限量聖誕禮物
可樂粉絲可以說是冠絕汽水界，而汽水品牌可口可樂早前推出全新品牌概念「Real Magic」，透過人與人之間互動與鼓勵拉近距離，趁住普天同慶的節日，品牌貫徹理念，推出3大禮遇，為巴絲打及粉絲送上限量聖誕禮物，首先是由即日起至12月16日於指定商戶選購任何品牌旗下飲品滿指定金額，將收據上載（https://bit.ly/3lRdH5a ）即可參加「聖誕樂聚 讓此HUG更近」大抽獎，有機會贏取行李箱、聖誕毛氈及聖誕投影燈等總值逾百萬港元，巴絲打要開一個主題派對話咁易喇！此外，由即日至12月22日於便利店選購3支汽水，即隨機送上限量版聖誕磁石貼。於指定網店選購品牌飲品滿指定金額，即可免費換領水晶球擺設一件，以「Emoji」為主題，在輕搖後，水晶球內便會泛起初雪景象，締造冬日感覺！品牌同步推出多個溫馨體驗，不要錯過當中不的聖誕車快閃活動，聖誕車將於 12 月9日開始游走香港各區，包括旺角、尖沙咀、銅鑼灣、荃灣、深水埗、中環及觀塘等，邀請大家在車上合照，記錄溫馨一「HUG」!聖誕老人更會在指定時間神秘現身，大派品牌汽水普天同慶呢！