為「妹妹」辦喪禮　張敬軒哭崩：連站立的力氣也沒有

人氣歌手張敬軒（軒仔）家中的哥基愛犬「妹妹」上月30日因患漸凍症病病逝，享年15歲幾。軒仔為妹妹舉行了喪禮送別，現場布滿鮮花，軒仔亦送上心形的花牌送妹妹最後一程，上款寫着「我最愛錫嘅乖囡妹妹」，下款則寫着「愛你嘅爸爸」。現場亦安放電視播放妹妹生前的片段。最後軒仔向「妹妹」送上最後一吻兼捉着她手仔送別，場面感人。好友關智斌亦有留言安慰，表示：「She will be Fine。」

事後軒仔發長文感謝「妹妹」多年來的陪伴，表示：「別後，我一路哭向房中。無論曾面對過怎樣大的困難，我依然沒有辦法按下那個按鈕，惟有請一同成為淚人的陳姑娘代勞。把妹妹從籐籃之中移放至冰冷的火化鐵盤上，再目送她去到爐前，我覺得自己幾乎連站立的力氣也沒有。在爐門關上的一刻，我的力氣就只夠放下揮動的手，扭過頭去。」

張敬軒表示覺得感恩，因這「妹妹」一生之中心臟停頓了四次，每次都重新有呼吸和心跳，表示：「我覺得她是上帝派來的使者，告訴我要相信有奇迹，要相信神的奇妙。妹妹和飯仔陪伴着我這10多年來在香港的工作和生活，陪着我走過每一個高低起跌的時刻。不知道怎樣說得清楚，我覺得他們的相繼離開對於我眼前的生活是最大的諷刺。終於捱到可以慢慢好好生活的時候，他們卻不能再陪伴左右。他們都很懂事，都選擇在我變得更忙之前離開，彷彿要我專心演出，不為我增添憂傷煩亂。」

張敬軒指妹妹生命力頑強外，連體內的晶片亦頑強過人，取回骨灰的時候留了份禮物給他，是她的晶片，他說：「這小小的晶片躲過了幾千度的烈火和高溫，成為我和傻妹又一個關於奇迹的連接。妹，爸爸掛住你，如果你再返嚟嘅話，諗辦法畀我知道嗰個係你，我會再養番你。」