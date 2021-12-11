4個原因愛上余思霆　朱敏瀚視為結婚對象

無綫小生朱敏瀚去年憑《反黑路人甲》陸秋一角奪台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」後，再以兩齣台慶劇《換命真相》及《拳王》叫胡「最佳男配角」，在接受電台訪問時，他自爆2015年被安排主持婦女節目《都巿閒情》兩年曾感沮喪，慶幸獲前輩安德尊點醒。

節目中，他說：「最初反應是：『吓？唔係吖話！』我入行是想演戲，但唔夠騷都要向現實低頭，而當你入到組你願不願意做，身邊的人會看到，大王安德尊就跟我說：『阿仔！我知你鍾意演戲，但你不要看輕這兒的機會，將來的你必定感恩做過《都巿閒情》！』到今天，我的確感恩，因為從前我唔識講嘢，那兩年無論是說話技巧或對鏡頭，都是很好的訓練！我亦領悟了一個道理，就是工作一係唔接，一做就要做好！』」

他於4年前主動申請調回戲劇組，努力曬燈及做GYM改變自己，成功擺脫在監製眼中「萬年細佬」、「御用演員年輕版」的標籤。被問及上位小生一早公開和華姐冠軍余思霆的戀情，可擔心影響事業？他覺得時代不同，女友無阻礙他，反而有很大幫助：「因為她給我很大力量做我想做的事。」直認2019年因拍劇集《好日子》認識女友，至於女友最吸引之處，他說：「她很愛笑，我喜歡開心的人，還有認識後，也喜歡她的孝順及對朋友好！靚？這是後話啦！哈！」被問及怎追求奪得美人歸，他說：「我們是互傳訊息開始，是很自然、很舒服地走在一起，無正式問過：『我們可不可以一起？』我跟她最夾是互相知道對方想甚麼，很多事都無需說出來。就像《換命真相》我要跟前女友蔣家旻合作，她完全理解。」

朱敏瀚坦言不浪漫，余思霆被安排回台灣工作年多，被迫分隔兩地，除了二人互相信任以視像通訊維繫感情外，他亦有為女友炮製驚喜：「我是實事求事的人，也要進修一下浪漫！以前我未送過花畀女仔，但她去台灣這期間生日，我訂了一束花送給她，這算不算浪漫呢？她收到很開心，因為她知我是不會做這些動作的人。」再問男人三十而立，感情穩定的他有沒有結婚計劃，他說：「女友絕對是我的人生伴侶，我是那種如果感覺不到對方是結婚對象就不會在一起的人，但也要看大家的事業基礎，先不說成就，最重要是經濟原因，因為我希望做到能負擔所有，要不然反而害了她。」