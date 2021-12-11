追第3胎睇天意　黎諾懿買6位數鑽戒獎勵老婆

再度榮升爸爸的黎諾懿，今日（11日）現身工展會宣傳活動勤力撲奶粉錢，同場還有黎燕珊及鮑魚公主Lisa，黎諾懿細仔「小冬牛」於本月10號晚上6時出生，人逢喜事的他表示：「太太生產過程暢順，因為想開刀個傷口縫合得靚啲，所以就搞耐咗，仔仔未改中文名，不過英文叫Luca，因為我哋英文名都係L字頭。」

再問可會再追女？他又說太太預計封肚，但不用一定做結紮手術，不過有長輩覺得他下胎會生女：「其實生上一胎時，啲老人家話個仔似女，下胎一定生女，外母又話今胎似女，覺得下胎會生女，我聽完都呆咗，如果天意要生多嗰咪生囉。」

現時打算兩個夠晒數的他，覺得養小朋友需要錢外，亦更需要時間：「想同老婆一人帶一個，可以有多啲時間教，照顧佢哋。」況且身邊已有8個契女，但不會搵契女做新抱仔，擔心出現感情問題時，同契仔的父母連朋友都做不成，所以由仔仔自由發揮。

他又說已送6位數字的鑽戒給太太作獎勵，覺得戒指款式不是重點：「最緊要夠大粒，因為係我埋單，老婆話隻戒指唔係買畀佢，係留畀啲仔女，一代傳一代，我聽完順晒氣。」

同場還有李家鼎（鼎爺）和囝囝李泳豪，鼎爺即場示範烹調兩道家常小菜「香煎紅衫魚」及「懸浮炒飯」，僅以20分鐘就輕鬆煎出紅衫魚及炒出黃金炒飯。鼎爺被問到大受女粉絲歡迎，不停被集郵時，他說：「多謝佢哋咁多年支持，被人圍住都開心。」李泳豪就爆父親每次到街市買餸都好忙，不停被要求合照及詢問入廚手得，鼎爺就話：「我唔怕被人圍住，呢啲係尊重，大家用潮州話傾吓偈，仲被人以為係潮州人。」李泳豪續說都愛到街市購物，以前會打電話問父親意見，現時工多藝熟已識揀優質食材，加上和街市檔主混熟，有折扣又賣到靚貨。