被批33歲真姻緣出現　李靜儀公開招親：32歲好追我

Super Girls成員李靜儀（Heidi）、前女團As One成員蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）和李炘頤（Alina）今日（11日）為其主演的電影《假冒女團》舉行簽名會，其中以Alina低胸裝最搶鏡。Heidi表示以前只與Super Girls搞過簽名會，第一次與其他人做簽名會，感覺新鮮。提到SG組員Jessica宣布佗B，她說：「今日一知道即刻傳短訊恭喜佢，之前唔知，因為無見過佢，不過我估到，佢平時包到實，可能唔想畀人知住。我都要加把勁，有好消息會同大家講，一公布就係結婚。」

她透露現在有人追，解釋不想講拍拖是有原因：「睇咗師傅話我33歲會定下來，即係真命天子、真姻緣會喺33歲出現，好期待，仲有幾年時間，聽完師傅咁講，唔敢公布拍拖，驚係爛桃花，真係結婚嗰個先公布。」透露現在不想再浪費時間，近來工作種類多了，想專注工作多些，笑言：「對我有興趣嘅男生，我32歲就好追我啦！可能以前受過情傷，驚驚！」另外，她表示關心《假》電影票房，原本想今日問監製，但監製抱病沒有出席，透露明天會繼續謝票。

另外，有份參演電影《假》片的藝人陳紫萱（Summer），透露近日不停謝票，最厲害首日跑咗24場，笑言愈跑愈興奮，不覺辛苦。早前她帶父母欣賞電影撐自己，遇上王丹妮正在為《梅艷芳》謝票，Summer膽粗粗上前送了《假》戲票給對方，她笑說：「嗰時我無自我介紹，後尾聽番，原來她以為我係公關送飛畀佢。」她透露不少中學的師弟妹都邀約她陪同欣賞電影，覺得他們好可愛，故笑言已重複看了6次，但每次看也有所得着：「每次都留意到唔同嘅嘢，感動位愈來愈多，留意到更多細節，每次都睇到眼濕濕。」她透露有朋友看後，跟她分享曾經被人呃的經驗，另外，有粉絲已懂得唱《不死之身》，覺得電影成功傳達了訊息。