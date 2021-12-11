Project MAYBACH Virgil Abloh遺作公開

早前Louis Vuitton男裝藝術總監兼Off-White創辦人Virgil Abloh因癌病離世，各界深表哀悼，包括曾跟他合作過的Mercedes-Benz。

繼Project Geländewagen 之後，Virgil再度與Mercedes-Benz首席設計師Gorden Wagener攜手合作，在完全自由創作，不受生產要求束縛前提下，設計及打造的Project MAYBACH，以概念化設計呈現未來電動旅行的無限可能。像在Project MAYBACH透明頭冚下設置太陽能電池，便是其中一大新構思。車長近6米的Project MAYBACH是一款兩座位雙門電動越野轎跑，既擁有Gran Turismo車身比例，亦配備大型越野輪胎，將新的戶外探險設計主題與Mercedes-Maybach 豪奢格調和諧結合，巔覆了大家一直以來對MAYBACH的城市豪車印象。