將軍澳翩滙坊　歐陸聖誕市集

亮起耀眼光芒的雪地鹿車，是今個聖誕最吸睛的打卡位之一。

【特約報道】去不了外國感受聖誕氣氛，留在香港亦能體驗得到，皆因華懋集團旗下商場已為大家準備了應節活動「歐陸聖誕冬日」，並於將軍澳翩滙坊舉辦「歐陸聖誕市集」，一次過滿足大家打卡、Shopping、趁熱鬧等多個願望。

雪地鹿車歡迎你

交換禮物是很多人最期待的聖誕節目，問題是你買了聖誕禮物未？一輛耀眼的雪地鹿車於近日飛臨翩滙坊地下大堂，除了讓大家有個應節打卡的好去處，亦提醒未買禮物的朋友們，是時候出手了！皆因場內有個「歐陸聖誕市集」會於12月份的特定日子舉行，當中搜羅了來自歐洲各地的聖誕主題產品，並分為食品及精品兩大類別，方便大家盡情掃貨！

美食篇

每逢佳節，開心的氛圍令人特別開胃，難怪不少人也會趁聖誕節開大食會！至於哪裏可以找到美食？當然是「歐陸聖誕市集」啦！除了可找到既甜美又暖笠笠的「比利時朱古力火鍋」，還有令人一試難忘的「英式鬆餅」、「低糖杯子蛋糕」、「聖誕特色蛋糕卷」、各式北歐小食，以及聖誕派對不可少的美酒，特別推介曾獲葡萄酒大賽金獎、來自西班牙著名酒莊DOSTERRAS的紅酒，以及來自芬蘭的Gustav極地利口酒。

精品篇

要營造聖誕氣氛，當然要給家居布置一番！要是未有頭緒，逛一逛「歐陸聖誕市集」，或能為你帶來靈感，當中可以找到用新鮮松枝製成的聖誕花環、來自芬蘭的木製擺設、散發宜人香氣的「自家製香氛大豆蠟燭」等等，全是營造節日氣氛的好幫手！

「歐陸聖誕市集」

日期：12月11日、12日、18日、19日、24日至27日

時間：12:00pm~8:00pm

地點：翩滙坊B1/F露天廣場

買禮物換驚喜

為了給顧客送上節日驚喜，即日起於華懋集團旗下商場，以電子消費滿港幣不同金額（需兩張同一參與商場而不同商戶發票），便可換取以下精美禮品。

換領日期：即日起至換完即止，數量有限，先到先得。

換領地點及時間：

翩滙坊商場禮賓部（10:00am~10:00pm）

粉嶺名都商場顧客服務中心（11:00am~6:00pm）

希爾頓中心顧客服務中心（11:00am~6:00pm）

好運中心顧客服務中心（11:00am~6:00pm）

上水名都商場顧客服務中心（11:00am~6:00pm）

巴黎倫敦紐約戲院購物中心顧客服務中心（11:00am~6:00pm）

備註：每張發票的金額最少$100，需連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根。

期間限定節目陸續有來

除了市集外，華懋集團的應節活動「歐陸聖誕冬日」還會為大家呈獻兩大節目，分別是「聖誕老人Ho Ho Ho」和「齊齊『扭』轉聖誕」，前者邀得聖誕老人出巡，給大家送上祝福，後者則找來聖誕女郎即場扭氣球，讓大小朋友感受歡欣氣氛。