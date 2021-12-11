東華︱朱晨麗神神秘秘玩變臉　技驚四座

《歡樂滿東華2021》今晚（11日）有不少環節都令觀眾感到驚喜，譚俊彥表演玩火魔術以及變走收音機，都已經甚有睇頭，怎料之前被他大爆表演前要簽保密協議的朱晨麗，原來表演變臉，她亦相當有板有眼，輕輕鬆鬆變走逾10塊面具，完全沒有穿崩，相當精彩！

但若輪到最驚險，當然是最後一年以無綫藝人身份為《東華》表演的羅浩銘，他表演完踢棍、爆玻璃等「前菜」項目後，再在右腳淋上白電油點火，以「閃電腿」連踢15塊木板，由於火勢猛烈，稍有閃失，真的會隨時燒傷，令觀眾看得極之肉緊，幸最終都能順利完成，並籌得30萬善款。

一班港姐宋宛穎、梁凱晴、邵初等於「行善最樂祝君好」環節中，表演「手語舞」，胡鴻鈞、羅天宇與何依婷則獻唱，依婷歌聲不俗，港姐們亦有出色表現，令該環節生色不少！

群星落力演出，截至晚上10時，共籌得6,354萬元，成績相當之好。

「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）以組合「After Class」，以黑白配合唱《要為今日回憶》。之後Gigi極速變裝，再與胡鴻鈞合唱《愛是帶種缺陷的美》，但Gigi不慎講錯熱線電話，幸好即刻講番啱。之後黃婧靈（波波）、Carman、Odilia、游嘉欣、廖慧儀等一眾女星，身穿sports bra跳shuffle dance，眾人心口「上下動蕩」，其中上圍Big爆的波波效果最為誇張！