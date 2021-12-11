夥伍富橋演情侶有默契　林穎彤螢幕初吻要畀熟男

藝人林穎彤（Bella）在無綫劇集《十月初五的月光》飾演「汪海琳」，她表示拍攝前有重溫經典做功課，開心有人指她與舊版演員汪琳似樣，原來早年2人有份拍攝電影版《十》，當時大合照已企埋一起，相當有緣。今次Bella於劇中戲份甚重，更要挑戰多場喊戲：「角色都幾悽慘，喊得好轟烈、大受打擊，排時好擔心一日喊咗一兩場之後就喊唔出，今次吸收多咗經驗，發現歌曲幫到我，所以一路聽啲慘歌逼自己喊，但要半個鐘前聽定，好希望日後可以話喊就喊。」

講到今次與前度伍富橋飾演情侶，她表示合作時未有尷尬：「OK喎，都係默契，大家好熟，依家係好朋友。（唔會篤眼篤鼻？）咁仲好，會喊得出，哈哈，我哋focus喺戲度。」她又笑言最親密的戲只是求婚時攬攬和錫額頭：「拍戲都未錫過，其實我唔想保留螢幕初吻，但可能感覺真係太妹妹。（如果螢幕初吻畀伍富橋？）好似唔係幾好，要搵個年長男士帶住我獻出螢幕初吻先得，大家都咁新，會尷尬。」

經歷煉成百毒不侵

提到之前媽媽被爆「叫鴨」一事，Bella坦言此事令她啟發已大個女，要學懂保護家人：「之前都錫媽咪，依家更想企出嚟保護家人。有同媽咪傾偈，情緒方面處理咗。人生有唔同歷練係好，可以幫到演戲同成長。」

當年父親拋妻棄女，她小時候試過因家貧要行乞，身世坎坷，幸好她一直保持樂觀正面：「由細到大都幾多唔同經歷，我唔會去咗負面，呢啲嘢令我成長，加上做呢行要面對唔同壓力，所以我百毒不侵！」她表示一直有關心媽媽，但對她的私人事不會過問太多：「我尊重佢，唔可以問得咁多，佢願意講，我就當然會聽。」

髮型：Green Cheung @ AdmiX Hair Styling

化妝：Jeff Tang@ jeff.t.makeup