被指係放料人　海俊傑10年冇見張惠雅：得啖笑

藝人海俊傑昨晚（11日）出席《歡樂滿東華2021》，他表示不用表演唱歌，只負責玩遊戲答問題，講到不少網民大讚他在劇集《十月初五的月光》的表現，他說：「多謝所有觀眾支持，連續播嘅兩套劇都有好成績，之前套《星空下的仁醫》出到街成日被人叫院長，第二句就話：『你好乞人憎！』，第三句就係：『可唔可以同你影張相？』，今次喺《十》做個暖男，其實最初接呢個角色都有驚驚哋，監製搵我拍嘅時候，問我介唔介意演人哋老竇，我話最好唔好，仲有咁大個女，後來佢話係《十》，我話你早講。」

另外，對於張惠雅（Regen）重提昔日被傳介入陳法拉及薛世恒婚姻，並暗示是海俊傑「放料」給傳媒，他說覺得好好笑：「今日聽到經理人講我先知，覺得一頭霧水，我同Regen係拍劇集《有房出租》而認識，拍咗2季，合作得好開心，之後冇見10年，都唔知點解咁有趣會有呢個新聞。（因為佢話放料人姓海。）呢個圈好少人姓海，我都唔知，人哋把口我收唔到又阻唔到，我冇講過，完全唔知咩事。我喺呢個圈唔會理其他人嘢，我亦都唔會八卦女士們同邊個拍拖，件事得啖笑。（會唔會搵佢了解番？）唔會，大家都冇聯絡咁耐，唔會再去炒起，我咁多工作要做，又拍劇又出歌，無謂嘅新聞唔會理。」