【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初九甲午金破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、移居、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

忙完該忙的事，趁周日給自己找點娛樂吧！

金牛座

滿招損，謙受益。不要因取得佳績而自滿。

雙子座

很多事要處理，但難不倒你，銀色助開運。

巨蟹座

人緣運欠佳，建議留在家休息，別想太多。

獅子座

是時候養成良好生活習慣，可改善精神面貌。

處女座

跟青山綠水來個親密接觸，迎來快樂一天。

天秤座

言者無心，聽者有意。與人交談忌嬉皮笑臉。

天蠍座

內心鬱悶，不妨找值得信賴的朋友為你分憂。

人馬座

心態樂觀，即使面對生活壓力也能處之泰然。

山羊座

連休息時間都記掛着工作，小心壓力爆煲。

水瓶座

有一展所長的機會，放膽嘗試可令你獲益。

雙魚座

不去正視積存已久的小問題，後果可大可小。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）馬 煩惱多

鼠

是日沖煞，行動慢幾拍，要善用時間。

牛

耐性不足，謀事易分心，甚至半途放棄。

虎

笑面迎人，將會有令人期待的好事發生。

兔

心態欠積極，有可能給別人製造煩惱。

龍

正財運佳，搵錢忌急進，穩陣可獲利。

蛇

出門有運行，約友人郊遊，可盡興而歸。

馬

麻煩事接連發生，要提防小人暗中搞鬼。

羊

桃花運旺盛，悉心打扮易獲得異性好感。

猴

活力十足，做事快靚正，令人刮目相看。

雞

生活稱心，晚上會友，心情將更加靚。

狗

自信心爆棚，工作上的表現可圈可點。

豬

才思敏銳，應變力強，易獲別人信任。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

抓住這些機會是轉運的開始

人們都想名利雙收，但沒人能隨隨便便成功，一個人要想成功，不僅要靠自己的努力，機會也很重要，不管是窮人還是富人，人生中有很多可以改變運勢的機會，以下3個尤為重要。

1.結婚

婚姻是終身大事，一個好的伴侶對於男人或者女人而言是至關重要的。正所謂娶一個好女人可以旺三代！女人決定了一個家族的未來！而男人亦都一樣，婚後夫妻和睦才是最好的風水，而關鍵在於最初的選擇。選擇好的伴侶可以令運勢好轉，無論是事業、財運、家庭、生活等方面都會出現新的轉機。

2.結交貴人

自古以來出現了很多關於貴人的事迹和諺語，其中「千里馬常有，而伯樂不常有」這句話反映貴人的重要性。一個人能否轉運，除了靠自身的素質和能力外，如果有貴人相助會讓你的運勢如虎添翼，事半功倍，人生會少走很多彎路。

3.改名字

姓名的作用猶如「風水」一樣，好的名字可以改善運氣、對自己的發展提供有利條件；無論從風水還是命理上，改名字都可以改變自身的運勢，但是需要注意的是，改名字只是輔助手段，可以讓你的運勢變得更好，而不是徹底的「鹹魚翻身」，只有通過好的運勢加上不懈的努力，才能有好的命運。