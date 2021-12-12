霍建華要去夜總會解寂寞？林心如10個字神回

台劇《華燈初上》自播映以來，叫好叫座，總製作人兼女主角林心如日前率部分演員上一個節目宣傳，節目中提到「男人愛上酒店的原因」，台灣的酒店即是夜總會，林心如被主持人問到，如果老公霍建華說要去酒店大爺時，她會如何回答？點知心如就忍不住大笑兼神回：「回去拍戲！就可以當大爺！」而演員Melody聽完不忘在旁邊再插嘴說：「他戲裏面都當皇上了！」

而一眾嘉賓與主持，還整理出男人愛上酒店的3大原因，分別是為了交際應酬、排解寂寞紓解壓力、享受花錢當大爺。關於最後一點，林心如解釋她雖無法接受，但能夠理解，「也許在那邊他們會比較有存在感，他們講的話，大家都會很專心聽、非常捧場的那一種。」

另外，小S（徐熙娣）日前和女兒開玩笑稱家裏有「美貌遺傳病史」，並附上自拍照為證，模樣被網友大讚「適合演《華燈初上》」，小S就自爆其實有問過林心如，怎料卻被對方委婉地拒絕。林心如雖然沒有詳述拒絕原因，不過小S都沒有因此受傷，她笑說：「會不會是我演的話，太理所當然」，「我甚麼大風大浪沒見過！隨便一講就很像台詞」。至於如果真有機會，她直言最想演的就是林心如的角色，並點名要跟鳳小岳演對手戲「我很喜歡他」！