東方日報C1：郭富城險遭拆祠堂　曾比特發狂

天王郭富城近月為新戲趕工，2位樂壇生力軍ANSONBEAN及曾比特早前秘密為該片開工，曾比特更與城城拍攝打鬥戲，一開工即被對方扑爆頭！他與城城肉搏時扭作一團，一度出膝頂撞城城下體，「城蛋」慘受重擊！

城城近年不斷接戲，早前就以「哨牙賊王」造型拍攝新作，該片除了有任賢齊、林家棟及張可頤外，原來還有2位樂壇生力軍ANSONBEAN及「爆炸頭」曾比特參演，日前他們就偕城城在土瓜灣拍攝打鬥戲，而曾比特首日開工就要應付吊威吔的場面。

甫開始拍攝，殺氣騰騰的城城就行入車房向2人找晦氣，並大喝一聲：「當我契弟呀？」聲如洪鐘，之後更拿起巨型水喉鉗狂扑他們。他之後步出車房，被打到血流披面的曾比特拿起身邊的水喉鉗追出欲還擊，2人扭成一團，期間曾比特更膝撞城城下體，睇見都覺得痛！最後城城使出倒豎葱制服對方，2人都要用威吔完成摔打動作。

ANSONBEAN輕鬆吹水

由於拍攝時間緊迫，拍攝該場戲前，眾人不斷試位，希望一Take完成。難得有機會與影帝城城做對手戲，曾比特當然不敢怠慢，試戲時躺在馬路上七情上面，由於路上有沙石，其手肘及膝蓋都因「碌地沙」而擦損見紅，但他不太在意，只認真地聽工作人員講解。正式埋位時，其表現理想，很快就完成該場口，絕對沒有被城城的「戲」場嚇窒！完成該幕戲份後，各人即時如釋重負，城城、ANSONBEAN及曾比特與工作人員談笑風生，由於要連戲，血流披面的曾比特在拍攝現場走來走去，一時打電話，一時飲水，頗為嚇人。

槍口向地保安全

劇組近日不斷「走景」，早前在廟街拍攝時，有讀者爆料指劇組將道具槍隨處放，由於美國男星艾力寶雲早前在片場拍開槍戲時發生致命意外，故不少街坊都喊驚！不過，據業內人士指出，道具槍其實射不出子彈，只是靠後期加上槍火，相對由真槍改裝的槍械安全，但當然妥善放好就更為理想。而城城早前在觀塘後巷拍攝拿着手槍的奔跑戲，經驗十足的他不用埋位時，必定將槍口向地，安全至上。

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