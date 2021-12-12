炎明熹恨返內地發展　胡鴻鈞睇好張敬軒

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）與胡鴻鈞昨晚（11日）於無綫慈善節目《歡樂滿東華2021》演繹合唱歌《愛是帶種缺陷的美》，是日連走幾場的Gigi，笑指體力尚算能應付，對於有指她參加無綫與內地合辦的節目《聲生不息》，Gigi故作神秘表示：「大家如果想知嘅話就留意吓，估吓我有冇入圍，依家暫時保密，公司想統一發布消息。（想唔想去內地工作？）有機會一定想，因為可以增加多啲經驗。（想唔想探吓家心？）有機會當然非常理想，因為佢哋一段時間冇見佢哋。」

而胡鴻鈞對於有指《勁歌總選》及《十大中文金曲》將合併舉行，令他大有機會蟬聯「最受歡迎男歌星」，他坦言：「多謝大家抬舉，但我冇信心，反而睇好張敬軒，今年佢有好多好聽嘅新歌，同埋開18場演唱會，值得攞呢一個獎，知佢近排心情唔開心，佢隻狗狗離開咗！希望佢快啲過度唔開心嘅情緒，相信狗狗會去一個更開心嘅地方。」

前港姐朱晨麗（朱朱）及譚俊彥（Shaun）於無綫慈善節目《歡樂滿東華2021》表演特技項目《俊男麗人變變變》，以探戈舞步加入魔術演出，期間朱朱大玩高難度變臉國粹，演出非常精彩，並獲現場人士歡呼讚好。事後朱朱透露為此苦練兩個月，面部每日也要焗住幾小時，令其苦不堪言，幸好向來懂得保養皮膚，未有出現皮膚敏感。問到練習過程困難之處，朱朱表示：「盡量要微量呼吸，手勢要快靚正，避免失手，每次變裝需要45分鐘，但依家覺得好值得同開心。」在旁的Shaun即笑言要感謝朱朱，皆因台慶夜表演手舞被彈，如今終可挽回自信心，並感激太太化身秘密武器，一直在後台默默為他打氣。

而朱朱對於被指生日帶同蔚雨芯、白雲及劉溫馨現身私人派對溝仔，之後還與猛男雙雙離開，朱朱一笑置之表示：「冇咁嘅事，嗰晚只係普通食飯，報道誇張咗，我仲Call車逐個送佢哋返屋企，冇猛男，只有靚女，食飯地方亦只係餐廳，唔係夜店。（咁係咪好多人追？）未至於好多，我工作都好忙，生日都未慶祝完，之後要還生日飯債。（緋聞男友何廣沛有咩表示？）佢有傳生日祝福訊息畀我。」