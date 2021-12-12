邵初獻唱「請教」羅嘉良　邵珮詩波波好身材唔怕騷

應屆港姐冠軍宋苑穎、亞軍梁凱晴及季軍邵初昨晚（11日）出席《歡樂滿東華2021》並表演手語，她們透露上了2堂學手語，自信演出時沒有甩漏。另外，宋苑穎及邵初有份做「卡拉之星」唱歌，邵初說：「我會同陳懿德唱羅嘉良嘅《歲月的童話》，我有喺網請教羅嘉良，我講笑！我上網睇佢啲片先真，學佢嘅表情，我係『邵初版羅嘉良』，陳懿德就係陳慧嫻，佢負責唱高音，我負責低音。」宋苑穎就會跟薛家燕等唱《Stand Up》，她稱有家燕在沒有壓力，且有王梓軒教路。梁凱晴雖然冇份唱歌，但有表演跳舞，她表示非常吃力：「跳一次即時出晒汗好似去咗減肥夏令營咁，有助消脂，啲舞步睇落簡單，但好快。」

另外，宋苑穎的婆婆原來是粵劇界名伶，她說：「佢有同羅家英表演過，好多年前同阿姐（汪明荃）合作過。我有睇佢演出，佢係唱平喉，啲人話佢把聲同外形都好似蓋鳴暉。」至於有指她的2位堂姐分別是加拿大及三藩市小姐，她稱她們並非堂姐：「係好疏嘅親戚，係我婆婆講先知，我之前都未聽過。」

藝人邵珮詩、黃婧靈（波波）、古佩玲及陳懿德等一眾好身材之人勁跳Shuffle Dance，上圍激盪洶湧澎湃，非常吸睛，波波受訪時仍然上氣唔接下氣，邵珮詩就笑言普通人跳應該會心臟病發：「今次係我哋跳得最齊嘅一次，好有活力，所有女仔都跳得好勁，之前綵排嘅時候大家都唔係跳得好自信，但當有現場觀眾，大家即時情緒高漲，都出盡力彈吓彈吓，我哋就係要咁去吸收視，因為我哋呢個表演係12點前播，要叫醒大家去捐錢。（怕唔怕觀眾只會將焦點放喺你哋個胸？）我睇唔到個鏡頭影邊個位置。」

波波坦言自己控制不了觀眾將焦點放哪，但自問已很努力去跳舞，展示出活力一面：「隻舞跳到心跳200，我哋排咗一星期。」邵珮詩稱只排了3次，後來被告知要站中間位即時苦練：「唔怕大家Focus喺身材上，無綫藝人好多好身材，就係應該攞啲好嘢畀人睇。（你最好身材？）仲有波波呢。」她建議下次可跟波波一齊表演唱歌，波波就話要跳唱。