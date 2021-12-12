【工展會開鑼】健康食品優質急凍食材

昨天就介紹多款限量必搶優惠及筍價入廚用品，今日就搜羅至低價錢可入手的健康食品及這兩年大熱的急凍食材及美食，有買趁手喇喂！

精選健康食品

新會遠年陳皮（每日限售20斤）

天冷當然要飲碗熱湯水，暖身又滋補；而煲湯首選絕對是陳皮，陳皮味辛、苦，性溫，可以調理脾胃兼利水通便和祛燥濕化痰。

原價：HK$960/斤

工展價：HK$499/斤

攤位編號：5C51

姬松茸

姬松茸又名巴西蘑菇，香氣非常濃郁，含有高蛋白質、膳食纖維等豐富營養，有助提升免疫力。可以用於日常食療，適合煲湯或製成邊爐湯底，再加上其他食材一起烹調，既好味又能夠强身健體。

原價：HK$176/2包

工展價：HK$100/2包

攤位編號：2A16-18、37-39

桃膠

相信大家經常飲桃膠糖水，不過大家又知不知道其實桃膠除了美味之外，還有和血益氣、清熱去火等功效。桃膠是桃樹樹幹流出來的樹脂膠質，於每年夏季採集，經浸水、去雜質、曬乾工序而成。好的桃膠呈現淺黃色透明的固體，有豐富水溶性和粘度。

原價：HK$270/3包

工展價：HK$200/3包

攤位編號：2A16-18、37-39

陳皮烏醋薑

產地是新會，能夠驅寒暖胃、化痰止咳和調理手腳冰冷等問題。取用幼嫩子薑及陳皮製造，味道濃厚，可直接食用。

原價：HK$100/2樽

工展價：HK$90/2樽

攤位編號：5C51

優質急凍食材

澳洲禿參仔（左）、養顏花膠仔（右）

源發海產貿易有限公司的澳洲禿參仔及養顏花膠仔已經預先浸發好，過程全天然，不加任何化學添加劑，解凍後即可入饌，非常方便。前者選用優質澳洲原條禿參，含豐富蛋白質和骨膠原，具補血功效。後者則選用優質挪威花膠，含豐富維生素及膠原蛋白，具滋補養顏功效。

原價：HK$148/包（急凍海參）、HK$150/包（急凍花膠）

工展會價：HK$120/包、HK$220/2包

攤位編號：2B10

大西洋鮮響螺

要補身點少得湯水的滋潤，有這款急凍大西洋鮮響螺加持，煲啖靚湯更容易。鮮響螺產自美國東南北部大西洋，厚肉飽滿、味道鮮甜，煲完依然爽口，又有助滋陰補腎、清理肝熱，有豐富的營養價值，加上經美國FDA嚴格審查，質素有保證。

原價：HK$420/包（XL）、HK$480/包（XXL）

工展會價：HK$370/包（XL）、HK$680/2包（XL）；HK$430/包（XXL）、HK$780/2包（XXL）

攤位編號：2B10

日本北海道刺身級帶子

熱愛日本的香港人對來自北海道的帶子同樣喜愛，這款刺身級帶子來自北海道北部，採用放養的形式飼養，一般質素較佳，肉質鮮甜有彈性。若家中達致可以儲存及處理刺身的衞生級數則可生食；而LL或L級的帶子建議簡單煎至剛熟，下少許鹽和黑椒調味即可食用。

原價：HK$528/盒（L）、HK$598/盒（LL）

工展會價：HK$400/盒（L）、HK$770/2盒（L）、HK$450/盒（LL）、HK$886/2盒（LL）

攤位編號：6C22

翠山貓山王系列D24榴槤套裝

想吃榴槤又不受季節性限制？一方食品推出的翠山牌D24榴槤蓉，作為現時市面首創的榴槤蓉產品，口感猶如享用啖啖鮮果肉，絕對是榴槤控的必選之物。今年更會重現D24經典復刻版大大盒重量裝1kg榴槤蓉，大大份超滿足，展場選購還加送4粒D24榴槤糯米糍，另加HK$70更可有多一盒D24榴槤蓉1kg裝帶回家。

原價：HK$280

工展會價：HK$180

攤位編號：3B04