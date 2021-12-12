由西部牛仔玩到佛系世界 講緊假日限定市集啫！

轉眼間，愉快的假期又只剩下一天，不想虛周假日的光陰，當然要有好節目！假日限定市集就是好選擇，小店雲集，充滿驚喜。

【西部牛仔聖誕小鎮】

一年一度，赤柱廣場的聖誕市集「Wild West Adventure聖誕市集」開鑼，今年以西部牛仔為主題，由今個周末起一連三個星期六、日及公眾假期，現場有超過60個特色攤檔，包括多個人氣品牌、聖誕精品、手作及美食，如來自美國加州的 Blue Bottle Coffee、「Bloomberg 2020年全球最佳漢堡」唯一入榜的香港漢堡店 Honbo、首次於香港亮相的法國百年朱古力品牌 Marquise De Sevigne及不同的IG熱捧店等，還帶來了多款獨家美饌及產品於市集首度亮相，其中更有市場限定產品。瘋狂買買買之餘，若然消費滿HK$1,000，即可換領限定版狂野仙人掌玻璃杯，先到先得。

除了Shopping外，現場還有多個極具異國風情的打卡點，如入口處擺放的西部牛仔裝飾、廣場中央雪糕店上蓋特設的2.5米高吹氣巨型木筒，以及氈帽，部分攤檔布置更以原木打造，配合金礦場景，尢如進入了美國西部牛仔的淘金小鎮。現場還設有好玩的模擬淘金遊戲，勝出者有機會獲得純金吊墜！另外亦特別設計了三款主題線上遊戲，完成達標即可獲贈禮品，為了方便大家前往，活動期間更特設免費穿梭巴士及渡船往返赤柱及港島各區（金鐘、筲箕灣及香港仔），超貼心啊！

【佛系聖誕市集】

說到新世代的至潮生活態度，不得不提「佛系人生」，講求一切隨緣。利奧坊Square Mile 「傳統 x 新造」周末市集的第四炮就以「佛系」為主題，帶來極具本地特色及充滿玩味個性的「佛系聖誕市集」，市集將於12月18至19日及12月25至27日舉行，有超過40個特色攤檔參與，主打一系列糅合「傳統 x 新造」理念的本地特色攤檔，以經典紅白藍設計、香港漁村、霓虹燈招牌、燒味及麻雀等香港傳統元素創作的手作，更有「佛系自由定價攤位」，搜羅了一系列由本地設計師操刀設計、復康人士製作的升級再造產品，以「佛系」自由定價售賣，另有一眾檔主捐出部分商品，給顧客以「隨緣價」買入，銷售產品的所有收入會捐贈聖雅各福群會賽馬會升級再造中心，為慈善及環保出一分力。

為把佛系進行到底，現場還設有以環保物料循環再造的「佛系聖誕鹿飛機」打卡裝置、「佛系發呆區」及「佛系環保擊樂匯演」，當中表演的部分樂器更以環保物料升級再造，12月13日下午1時前登記出席及完成指定動作，可獲贈聖誕保溫杯，先到先得。