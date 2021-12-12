囡囡唔畀錫好傷心！陳柏宇「寵」女有原因

歌手陳柏宇（Jason）一連兩場紅館騷昨晚（11日）尾場，太太符曉薇（Leanne）與愛女Abigail連續兩晚捧場，還有姜皓文與太太，歌手吳林峰和藝人陳苡臻等。Jason以歌聲唱出自己從小面對的人生，唱到《逸後》時，更感觸落淚，他邊抹眼淚邊用手按着心口，兩度哽咽致不能唱下去，現場觀眾幫手和唱為他打氣。

昨晚嘉賓是方皓玟（小明），Jason拖着她在台上唱出《All We Have is Now》，原來他們相識於微時，Jason笑言10歲已認識小明，之後話當年，包括去卡拉OK唱歌、睇戲及食炸雞，現在大家都各自為做媽媽及爸爸。小明提到兒子時，她大呻兒子不讓她錫錫，感到好Hurt。Jason亦有同感，表示女兒也不讓他錫錫，之後他們合唱《假使世界原來不像你預期》，唱畢兩人相擁。期間大銀幕拍攝到台下捧場的藝人，鏡頭一轉影着Leanne和Abigail母女，Abigail十分活潑，隔着口罩也感受到她享受睇騷。Encore時段，Jason化身「黃大仙」有求必應，任觀眾點唱，最後Encore唱了10首歌之多，令觀眾大飽耳福。

騷後Jason表示全晚共唱了30多首歌，覺得是超額完成。對於台上感觸落淚，他表示是被故事所觸動，及見全場觀眾舉起手機燈受感動，他說：「因為故事係講啲人離開（移民)，大家都經歷好多離別，自己頂唔順。」由於舞台設計不停轉動，他讚有心思，很適合懶人，自己不用行路，又同時兼顧到四面台。問到女兒是否已不許爸爸錫錫？他說：「有時唔畀，好傷心，所以可以錫時就錫多啲，叫幫佢擦牙就幫佢，佢大啲就唔想黐住你，有得黐同錫，就要黐到夠錫到夠。」他表示連續兩晚也聽到女兒在台下嗌爸爸，大讚囡囡夠耐力睇足全場，好叻女，說：「我仲見到佢跳舞添，佢好捱得，電力好足，（遺傳你鍾意唱歌？）佢屋企都有唱，（下次帶佢上台一齊唱？）我唔會專登帶佢上台，除非佢自己要求，不過我知佢一上台就縮沙，太熟佢。」他透露聖誕若不用工作，都會留在屋企與家人度過。