囡囡唔畀錫好傷心！陳柏宇「寵」女有原因

歌手陳柏宇(Jason)一連兩場紅館騷昨晚(11日)尾場,太太符曉薇(Leanne)與愛女Abigail連續兩晚捧場,還有姜皓文與太太,歌手吳林峰和藝人陳苡臻等。Jason以歌聲唱出自己從小面對的人生,唱到《逸後》時,更感觸落淚,他邊抹眼淚邊用手按着心口,兩度哽咽致不能唱下去,現場觀眾幫手和唱為他打氣。

昨晚嘉賓是方皓玟(小明),Jason拖着她在台上唱出《All We Have is Now》,原來他們相識於微時,Jason笑言10歲已認識小明,之後話當年,包括去卡拉OK唱歌、睇戲及食炸雞,現在大家都各自為做媽媽及爸爸。小明提到兒子時,她大呻兒子不讓她錫錫,感到好Hurt。Jason亦有同感,表示女兒也不讓他錫錫,之後他們合唱《假使世界原來不像你預期》,唱畢兩人相擁。期間大銀幕拍攝到台下捧場的藝人,鏡頭一轉影着Leanne和Abigail母女,Abigail十分活潑,隔着口罩也感受到她享受睇騷。Encore時段,Jason化身「黃大仙」有求必應,任觀眾點唱,最後Encore唱了10首歌之多,令觀眾大飽耳福。

騷後Jason表示全晚共唱了30多首歌,覺得是超額完成。對於台上感觸落淚,他表示是被故事所觸動,及見全場觀眾舉起手機燈受感動,他說:「因為故事係講啲人離開(移民),大家都經歷好多離別,自己頂唔順。」由於舞台設計不停轉動,他讚有心思,很適合懶人,自己不用行路,又同時兼顧到四面台。問到女兒是否已不許爸爸錫錫?他說:「有時唔畀,好傷心,所以可以錫時就錫多啲,叫幫佢擦牙就幫佢,佢大啲就唔想黐住你,有得黐同錫,就要黐到夠錫到夠。」他表示連續兩晚也聽到女兒在台下嗌爸爸,大讚囡囡夠耐力睇足全場,好叻女,說:「我仲見到佢跳舞添,佢好捱得,電力好足,(遺傳你鍾意唱歌?)佢屋企都有唱,(下次帶佢上台一齊唱?)我唔會專登帶佢上台,除非佢自己要求,不過我知佢一上台就縮沙,太熟佢。」他透露聖誕若不用工作,都會留在屋企與家人度過。