韓國觀光公社推動環保韓遊方式　露營、單車、行山熱點推介

【特約報道】近年綠色旅遊成為全球旅遊趨勢，韓國觀光公社（香港支社）來年將以ESG（環境、社會和企業管治）為重點宣傳主題，推介你到首爾、京畿道、濟州等地，發掘人氣單車旅遊、露營、登山熱點，亦可以進行環保慢跑（Plogging）。單車路線方面，位於首爾的蠶室漢江公園是具有大型體育及休閒設施的公園，有單車徑、滑輪場、足球場等。公園提供120多輛單車租借，大家可沿着江邊的單車徑兜風。露營地點方面，位於京畿道的抱川山井露營場是不俗的選擇，露營場擁有接近2,500萬平方呎的私有林，面積遼闊。多棵樹齡超過30年的大樹，加上潺潺溪水，打造出一個療癒身心的環境，非常適合放鬆度假。至於登山健行熱點方面，則可考慮位於濟州的思連伊森林步道，全長約15公里的步道中有櫟樹、榆樹、野茉莉、扁柏樹、杉樹等多種樹種，平均海拔高度約550米，是「濟州隱藏秘境31處」之一。森林以不受污染、天然清靜而聞名，韓劇《秘密花園》也曾在此取景拍攝呢。