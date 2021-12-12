傳奇時裝及工藝珍藏展　向匠人精神致敬

喜愛Haute Couture的時裝迷有福了！事關K11 MUSEA年度時裝盛事—亞洲首個傳奇時裝及工藝珍藏展，將於明天（12月13日）揭幕。這個由K11集團創辦人Adrian Cheng與前《Vogue Paris》總編輯Carine Roitfeld聯手策劃的大型展覽，將會一次過展出多個品牌從未公開過的傳奇時裝經典和歷史悠久的傳統工藝品。簡單而言，今次不僅是一個時裝史回顧展，同時更說一次展示1990年代初至今，時代變遷下高訂時裝結合傳統工藝的美學，向匠人精神致敬的盛會。

5個主題展區

今次展覽共設5個主題展區，「Atelier Tailleur」猶如巴黎沙龍，從CHANEL斜紋粗花呢套裝到Alexander McQueen以視幻藝術營造錯視效果，重新演繹經典圖案，以不同方式展示Tailleur（套裝）剪裁的精堪工藝。除了經典時裝外，更同步展示珍藏的百寶嵌漆盒及廣彩瓷盤。「Bridal Couture」以大膽婚紗造型為主題，設計師分別以絲綢、羽毛及珠串打造婚紗細節，同場還展出百寶嵌梳妝櫃及廣彩茶具及茶杯套裝。「Modern Reinvention」則透過當代設計師的古典技術，重新演繹中世紀至維多利亞時代的風格，展出的珍藏包括服飾、螺鈿漆櫃、螺鈿漆盒及螺鈿八角盒等。

而「Tales From The Runway」展區的時裝作品就打破傳統禮服的概念，充滿科幻小説的怪奇想像；同區珍藏品更包括以《桃花源記》為靈感的廣彩衣櫃。至於「Extreme Craft」則展示挑戰傳統美學概念的高訂時裝，設計師除了運用金屬及亮片等人造物料，亦採用羊毛、皮革和絲綢等天然素材，就如同區展出的灰塑獅子（廣州陳家祠前座灰塑瓦簷獅子複製品），以灰泥、紙、稻草、紅糖及糯米粉等材料製成，兩者同樣強調日常素材的重要性。

工匠珍品拍賣

除5大展區外，同場更展出K11 Craft & Guild Foundation（KCG）珍藏的中國傳統工藝品，寓意展開跨文化的創意交流。另外，主辦單位還邀請著名工匠以精湛工藝特製一系列珍貴時裝單品作慈善拍賣。

展覽將於12月13日起至明年2月14日，在K11 MUSEA 6樓的K11 Art & Cultural Centre舉行。星期一至四的門票價格為$70，星期五至日為$100，兒童、學生及長者可免費入場。而獨特展品拍賣就由即日至12月13日晚上9時舉行，有興趣的時裝迷不妨上官網（www.k11musea.com）了解門票預售詳情。