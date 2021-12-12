吳業坤五十步笑百步　咩事畀足880蚊停車場費？

歌手吳業坤早前喺社交網上載着睡衣抱貓逃生片，仲註明「在危險時保持冷靜的重要性」，明笑喺台慶劇《十月初五的月光》中，飾演「禮信」嘅羅天宇喺火場度死蠢，因為唔曉「拉門對拉門，推門對推門」嘅理想而差啲命仔都冇埋。

其實蠢人又何止「禮信」羅天宇一個呢！吳業坤咪又係活生生嘅另一位豬隊友代表人物，佢喺社交網以「人生十大＿事之一」自嘲，話有日喺屋企停車場攞車嗰時，發現架車唔喺停車場，個心即刻離一離，以為畀人偷咗，再冷靜諗番、check番啲相同schedule，先醒起原來嗰個揸咗車出去做Gym，做完唔記得咗自己揸咗車去，結果搭咗港鐵返屋企，直到有一晚先發現留低架車喺做Gym嘅停車場度，即刻飛的去搵番架車，結果「死蠢」嘅代價係，盛惠880蚊停車場費。

呢個教訓真係有血有淚，個荷包大出血，令佢一殼眼淚，所以佢近期好窮要求「請食飯」，而對上一次「遺失」就係成個背包唔見咗。啲網民為佢可能提早「腦退化」而擔心，苦心婆心叮囑佢有病記得要接受治療，亦有啲網民就笑佢唔好掛住「五十步笑一百步」，仲提議羅天宇不妨又出個「在放假時保持清醒的重要性」嘅post，實行「以牙還牙」。