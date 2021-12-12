【移民爆情緒】移民「焦慮」困擾老幼怎解決？

移民潮下，香港人切身感受到「離別」之痛，面對變幻未來，小朋友會徬徨不安，留守長者甚至會感被遺棄，引發焦慮情緒，如不及早正視，會易生悲劇。今次針對移民家庭中，老人家及小朋友常見的情緒問題，給大家一些處理方法建議，希望能保大家闔府平安：

留守長者．角色轉換

老人家年紀大，外國生活未必易適應，故很多移民家庭，都會選擇留長者在港，即使長者願意，但也常高估了他們面對「巨變」的承受力。現在很多長者皆「湊孫」為樂，視之精神寄託，若霎時要送別至親，自己頓失家庭角色，心靈便無所依靠，故建議至少預早3至6個月告訴長者移民決定，給他們足夠的時間「消化」接受，及早發掘他們興趣，鼓勵他們重建自己社交圈，協助他們把生活重心，從湊孫轉移到社交活動上，這樣才能安心生活。

盡早商議．生活安排

留守長者最大不安，是沒了生活依靠，如長者須長期照顧，移民前必須盡早安排入住院舍；如有兄弟姊妹留港，應盡早跟他們商討如何分工照顧長者，切忌倉卒通知家人要他們「硬食」照顧長者，這種不負責任態度，極傷家人感情，長者亦只會加深不安。除了生活安排外，其實也可提早教長者使用視像會議，讓他們可定期定時跟孫兒會面，撫慰他們對家人的思念，緩解長者的不安感。

老少參與．增掌控感

如選擇全家移民，老少同行，那麼在移民過程中，不妨多邀請老人家、小朋友一起參與討論，讓他們做些小決定，因為適量參與感可避免他們誤以為自己是移民行動「負擔」，你亦可讓小朋友自己選擇取捨要帶走或留下的物件，好讓他們增加「掌控感」，減少對未知生活的不安。

看當地片．增熟悉感

移民決定，最好提前預告給同行老少，給他們幾個月時間做好心理準備，並且一起看移民地的照片及影片，給他們多認識當地風土人情，細緻分享當地衣、食、住、行、買及玩樂的細節，增加他們對當地的「熟悉感」；而且更應該鼓勵長者主動融入當地社區，認識新鄰里，盡快適應當地生活。

告別儀式．學習道別

年幼子女少有告別經驗，對於要跟喜愛的同學 / 親人分開，離別情緒可能特別強烈，所以父母不妨教他們學習道別，鼓勵他們列出最不捨的人，並逐一跟他們正式道別，這種「儀式」可排解到不捨情緒，他們亦可趁機會，找到雙方保持聯繫的方法。

小總結：切忌說移民是為你好

決定全家移民，家長要肩負最大責任，所以必須要多向同行家人，細心解釋移民原因，引導他們「正向思考」移民生活，切忌說出「都是為你好才移民」或「要不是你我們也不用走」等賭氣話。移民生活其實苦樂未知，全家人都同受壓力，若生活稍有不快，家長便把責任委過「子女」，只會令吃力適應新環境的他們，加倍困惑難過。而且年幼子女未必懂言語表達，如在移民前後，持續出現情緒不穩、 做噩夢、夜尿頻等情況，請你多花時間耐心聆聽開解他們，切勿否定他們感受，這樣移民生活才有機會走得遠。