本月以IVE再出道　張元英唔在意惡評：做好自己就得

韓國限定女團IZ*ONE的17歲前成員張元英本月1日以新人女團IVE正式出道，組合的出道碟在首周賣出15張，成為出道首周賣碟最多的女團，而她們亦於日前在《Show Champion》拿下首個音樂節目的冠軍，氣勢超強。

張元英近日亮相饒舌歌手李英智主持的網上節目《雖然沒準備甚麼菜》，問到作為IZ*ONE及IVE中心成員的她有甚麼秘訣，她說：「我是靠相信自己的力量，相信自己做得對的力量。」身高1米73的她表示很喜歡自己的身高，也喜歡自己的內在，當李英智問會否有很多人妒忌她，她便表示：「的確有很多人說我的閒話，但我不在意，假如根本不是事實，無論是甚麼說話，我都不會理會，我做好我要做的事就夠了。」

而近日忙於宣傳新歌的她，透過社交網公開在後台的照片，身穿紅色連身裙及黑藍色露臍裝的她大晒小蠻腰和長腿冧粉絲。

此外，前年1月解散的限定男團Wanna One昨日以10人陣容在《MAMA音樂頒獎禮》合體演出，他們今日透過官方社交網上載合照，寫道：「能夠以Wanna One的名字再次跟大家見面，真的很幸福，請大家抱着無論甚麼時候都在一起的心幸福地生活，約定。」