對《拳王》收視順其自然　張振朗：都做盡晒！

無綫台慶劇《拳王》一眾藝員包括張振朗、姚子羚、賴慰玲、朱敏瀚、黃子恆、許家傑等等今日（12日）齊齊為劇集宣傳。為劇集操得一身肌肉的張振朗，表示打拳外，亦有一幕要玩滑翔傘，他説：「自己第一次玩，仲要揸埋部機自拍，本身預計20分鐘航程，但突然風細咗，要5分鐘內演晒場戲，好難忘。」問到對收視睇法，他指順其自然：「做盡晒，希望有唔同嘅嘢畀觀眾睇，以前我太瘦，依家變大大隻。」

許家傑亦表示同意，他説：「大家睇到都會嘩一聲，振朗一身真肌肉，我就減脂肪。（練咗幾耐？）一個星期會跑幾日步，主要練拳擺第一位，之前學過兩、三年拳，不過係BB班，淨係識不斷避開，哈哈！」對於收視，他指「神劇」通常開播收視會比較低，有信心之後會上升，笑稱劇集播出後，很多朋友見到他也會引用劇中金句對他説：「一拳同我打爆佢」。

姚子羚則表示一直有與監製留意劇集收視，知道跨平台收視不俗，她説：「好開心，我好多朋友都有睇，話我今次演出好唔同。（有份提名視后，有冇信心？）今屆都有好多熱門人選，Linda（鍾嘉欣）特登返嚟拍劇，仲有黃智雯、薇薇（林夏薇）、Ali（李佳芯）大家都做得好好。（睇好邊個？）都希望自己好姊妹智雯攞到。（自己冇信心？）有獎固然開心，冇都會繼續努力嘅。」談到網民近日大讚她妹妹饒慧珊素顏靚，她讚妹妹有種獨特氣質：「我同大家一樣咁鍾意我妹，佢依家冇做主播去咗第二間公司，仲加咗人工，依家享受緊結婚生活。」問到妹已婚對她有否壓力及有否追求者，她説：「都有嘅，身邊朋友都成日send男仔相畀我想介紹我識。（會唔會搵阿Bob介紹吓？）有機會會問吓，唔知佢手頭上仲有冇呢。（有咩擇偶條件？）最緊要三觀一致，人大咗覺得責任心同孝順好重要，孝順嘅男仔唔會衰得去邊。」