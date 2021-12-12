炎明熹忙到冧廠缺席活動　姚焯菲爆：佢有失眠！

歌手菊梓喬（Hana）、姚焯菲（Chantel）及Ansonbean（陳毅燊）等今日（12日）出席《新城新人大熱唱2021》活動，吸引大批粉絲到場，原本有份出席的炎明熹（Gigi）因身體不適而缺席。問到Chantel知否好友Gigi身體不適，她説：「知道，晏啲會打去問候佢，知佢間中有失眠問題，但相信佢處理到嘅。（自己工作有冇壓力？）暫時都冇乜壓力，反而擔心陣間上台唱歌，因為未試過有咁多歌手同場，同埋見到現場咁多Fans支持，感動到有啲想喊。」對於今年新人獎，作為樂壇新人的她笑言自己未夠專業因此信心不大：「今年有好多好好嘅新人歌手，競爭相當大。」

Hana表示因為日前發燒，所以未能上台獻唱，她説：「打咗退燒針，陣間做完嘢會休息一下。」她亦大贊同場小師妹Chantel可愛，但暫未有機會傾偈：「年尾會一齊參與倒數騷，不過未知係咪合唱，同之前唔同，到時我會唱比較輕快激昂嘅歌。（會唔會跳舞？）如果要嘅都會試，我以往通常唱啲慘情歌，依家乜都要試吓，唔可以再好似單一形象。」

早前與影帝郭富城（城城）拍攝新戲的Anson Bean，表示很榮幸可跟對方合作，問到對方可有指點一下演技，他説：「大家有傾偈，有教導我點可以簡略精準咁演出，佢好好人。（有冇傾吓跳舞？）又冇，主要都係講劇情。」他坦言今次拍攝有很大得着：「第一日拍嗰陣好緊張，但慢慢投入角色後就冇咁驚，NG就一定有，但唔係勁NG嗰隻。」問到可有信心在樂壇頒獎禮得獎，他坦言平常心面對：「冇獎都唔會失望，今年有好多新人出席頒獎禮，好開心好值得參與。」