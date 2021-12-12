許家傑打到飛起　一身肌肉全靠地獄式訓練

一班台慶劇《拳王》演員姚子羚、黃子恒、許家傑、李君妍及衛志豪於前晚（10號）播畢該劇後，齊齊開直播與觀眾互動，席間5人大送拳王口罩套，姚子羚笑指如直播觀眾想獲得口罩套，必須留言「葉迎風好靚仔」，結果有網民筆誤「葉迎風最靚仔」，即被取消資格，子羚笑謂：「佢又未到最靚仔，我哋個劇好多靚仔架！」至於家傑，則笑指與黎耀祥經常爆肚，並笑言希望監製不要介意。

前晚劇集重頭戲是有「奸角專業戶」之稱的許家傑與李君妍的擂台戲，劇情講述許家傑飾演的拳王蔣繼昇，原本與駿風拳館學員之一的李君妍飾演的Kiko是情侶，由於阿昇一直醉心打拳冷落Kiko，2人分手收場！

向來備受網民喜愛的君妍，是次角色相當有發揮，除了可展示運動實力，更要應付複雜內心戲，君妍坦言相關體驗很過癮：「今次要記動作之餘，又要應付唔同情緒及喊戲。其實我收到劇本時已經忍唔住喊，同埋覺得好浪漫，拍嗰陣我都擔心畀手長腳長嘅家傑打親架。」家傑聞言即「反擊」：「反而係你NG時打中我，因為拍之前導演要君妍再歇斯底里啲，所以佢啲拳真係好似想攞我命咁！」

家傑在劇中雖然不是主角，但依然操得極弗，腹前朱古力肌清晰可見，一雙麒麟臂亦甚為吸睛，難怪網民留言：「送水輝好勁咁喎！」原來家傑之所以操出完美「爆肌」，除了靠努力節食及重訓外，埋位前的地獄式谷肌集訓亦是成功關鍵：「工作人員會陪我做好多訓練，好似掌上壓呀、飛膊呀、扯衫呀，幫助肌肉充血，咁樣可以令我手臂同腹部嘅線條更靚。」