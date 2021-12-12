尖沙咀快閃跳舞　鍾柔美兼顧學業同工作有妙法

《聲夢》學員鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷、潘靜文等，今日（12日）到尖沙咀巴士站《青春本我》廣告牌前快閃跳舞，吸引粉絲到場支持。Yumi表示是首次在街頭快閃，笑言覺得好刺激：「一落車就即刻跳舞，又好多人。」問到可怕在街頭多人危險？Windy說：「頭先行過嚟嗰陣畀個女人迎面撞倒，有少少嚇親，但冇咩事，都預咗會有少少混亂。」

講到她們近期密密宣傳，又要兼顧學業，可會覺得辛苦？Windy說：「又冇，做宣傳好開心。」Yumi亦說：「做宣傳可以畀觀眾更加認識我哋，唔會辛苦，雖然又返學又做嘢係有啲Chur，但我哋都開始適應，慢慢搵到好方法兼顧學業同工作。」講到炎明熹（Gigi）今日病倒缺席活動，Yumi驚訝表示不知情，Windy就表示昨晚（11日）於《歡樂滿東華》見到對方個樣都有點攰，問到可擔心自己捱不住？Yumi就說不擔心：「無論幾辛苦都會堅持，當然都會畀空間自己休息，唔會夾硬強逼自己。」Windy亦表示現時會食得健康，一星期會做兩、三日運動。

講到Yumi將於12月21日15歲生日，她笑言當日是假期前最後一日上學，問到可用工作？她說：「暫時未知。（點慶祝？）未諗呀，到時先算啦，都會同屋企人慶祝，睇吓有冇時間同朋友玩。」