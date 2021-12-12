獲《MAMA》新人獎！Anson Lo將榮譽同MIRROR分享

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）人氣爆燈，獲韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》 中頒發「最佳亞洲新人（Best New Asian Artist - Mandarin）」殊榮，衝出香港，揚威海外。有「教主」之稱的他稱：「好多謝頒發呢個殊榮畀我，超級開心同榮幸，能夠得到今次殊榮及登上2021 MAMA舞台，係我一直以來嘅夢想，獲得2021 MAMA認同，絕對係好Surprise，而且亦好鼓舞，自己今年做過嘅嘢得到唔同嘅人欣賞及支持，鼓勵到我嚟緊演藝路上繼續努力，畀觀眾睇到更多自己不同一面。」

他亦不忘感謝身邊支持他的觀眾及「神徒」，將榮譽跟MIRROR好兄弟分享：「希望大家會繼續支持我、支持MIRROR，冇MIRROR就唔會有Anson Lo存在，冇每位觀眾支持同留意，亦唔會有呢個獎誕生，所以呢個獎唔係屬於自己，係屬於每位觀眾、每位神徒，屬於MIRROR整隊！」

擴闊觀眾層面

問到「教主」在韓國得獎可會對年底樂壇獎項加強信心？他大方表示：「唔可以咁比較，今年每完成一個工作，都冇諗過會得到咁多認同，我對年底頒獎禮冇諗太多嘢，由出道至今都係隨緣心態，攞唔攞到獎唔係最重要嘅一環，反而覺得最重要係能唔能夠畀觀眾睇到自己，擴闊自己接觸到嘅觀眾層面。」

回顧展2021年的發展，指對自己表現尚算滿意：「係因為大膽咗，喺唔擅長、唔熟悉嘅工作範疇上，好短時間就可以適應，唔會再好似出道時候咁驚。」提到新一年的工作方向，指自今年有演戲經驗後，希望可以嘗試更多不同角色，所以下年會花多些時間在電影及演戲方面，而音樂路上他亦會嘗試不同風格、MV風格，對Rap愈來愈感興趣，他透露希望來年歌曲上會增加Rap的部分。